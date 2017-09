El Ahmadi: 'Krachtsverschil met Manchester City was veel te groot'

"Het krachtsverschil was veel te groot", concludeerde El Ahmadi. "Dat was op het veld volgens mij duidelijk te zien. We gaven in de eerste helft de goals ook nogal makkelijk weg. En dan helpt zo'n vroege tegentreffer natuurlijk helemaal niet mee.''

Feyenoord kwam al in de tweede minuut op achterstand en keek bij de rust tegen een achterstand van 0-3 aan tegen de topploeg uit Engeland.

"We toonden wat te veel ontzag voor Manchester City", stelde El Ahmadi. "We speelden iets te angstig en dat was onnodig, maar wel enigszins begrijpelijk. Veel spelers komen bij ons net kijken en hebben nog nooit in de Champions League gespeeld."

"Toch hadden we meer lef moeten tonen. Met vier verdedigers ging het na de rust wat beter. Dat systeem was toch meer herkenbaar voor ons.''

Recordnederlaag

Feyenoord leed door treffers van John Stones (2), Sergio Ag├╝ero en Gabriel Jesus zijn grootste thuisnederlaag ooit in Europa.

De Rotterdammers vervolgen de eerste Champions League-campagne in vijftien jaar over een kleine twee weken met een uitwedstrijd tegen Napoli.

