Babel scoort voor winnend Besiktas, Liverpool thuis niet langs Sevilla

Babel bepaalde enkele minuten voor tijd de eindstand voor Besiktas in Porto. De Nederlandse aanvaller vond het net op aangeven van Alvaro Negredo.

Anderson Talisca opende in de dertiende minuut de score voor Besiktas. In de 21e minuut kwam Porto op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Dusan Tosic, maar na een klein halfuur zette Cenk Tosun de bezoekers opnieuw op voorsprong.

Babel speelde de hele wedstrijd mee bij Besiktas, waar Jeremain Lens zich negentig minuten lang tevreden moest stellen met een plek op de bank.

Leipzig-Monaco

In dezelfde poule pakte RB Leipzig een punt tegen AS Monaco bij zijn debuut in de Champions League: 1-1. Emil Forsberg opende na iets meer dan een halfuur spelen de score voor de Duitsers na een prachtige solo.

Leipzig kon niet lang genieten van de voorsprong, want een minuut later zorgde Youri Tielemans voor de gelijkmaker. Tielemans benutte de rebound nadat doelman Peter Gulacsi in eerste instantie redding bracht op een kopbal van de Belg.

Terence Kongolo, die deze zomer de overstap maakte van Feyenoord naar Monaco, behoorde niet tot de selectie van de bezoekers.

Liverpool

Georginio Wijnaldum moest in poule E met Liverpool op Anfield Road genoegen nemen met een gelijkspel tegen Sevilla. De Oranje-international deed de hele wedstrijd mee bij de 'Reds'.

De bezoekers uit Spanje kwamen binnen vijf minuten op voorsprong via Wissam Ben Yedder, maar daarna nam Liverpool het initiatief over. Via treffers van Robert Firmino en Mohamed Salah stond het in de 37e minuut 2-1.

Firmino kreeg vlak voor rust nog een grote kans op de 3-1, maar de Braziliaan schoot een penalty op de paal. Liverpool kreeg twintig minuten voor tijd de rekening gepresenteerd voor die misser, want de Argentijn Joaquin Correa bezorgde Sevilla een punt (2-2).

Danny Makkelie had zijn handen vol aan het duel. De Nederlandse scheidsrechter stuurde Sevilla-trainer Eduardo Berizzo na een uur naar de tribunes, omdat de Argentijn voor de tweede keer de bal wegtikte van een Liverpool-speler die wilde ingooien.

In de extra tijd gaf Makkelie bovendien Liverpool-verdediger Joe Gomez diens tweede gele kaart.

Promes

Quincy Promes kende ook geen perfecte start van de nieuwe Champions League-campagne. De Oranje-international speelde in de andere wedstrijd in poule E met Spartak Moskou in Sloveniƫ gelijk tegen NK Maribor (1-1).

Aleksandr Samedov zette Spartak na een uur uit een rebound op voorsprong in het Ljudski vrt-stadion, maar vijf minuten voor tijd kon Maribor juichen door Damjan Bohar.

Russisch kampioen Spartak Moskou speelt over een kleine twee weken in de tweede speelronde thuis tegen Liverpool, terwijl NK Maribor op bezoek gaat bij Sevilla.

