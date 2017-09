Feyenoord kansloos onderuit tegen City bij rentree in Champions League

John Stones, Sergio Argüero en Gabriel Jesus zorgden ervoor dat City na 25 minuten al met 0-3 voor stond. In de tweede helft maakte Stones zijn tweede en zette zo de 0-4 eindstand op het scorebord.

Door de ruime nederlaag staat Feyenoord na één speelronde laatste in groep F. De andere poulewedstrijd werd door Shakhtar Donetsk met 2-1 gewonnen van Napoli, dat over twee weken in Italië de volgende tegenstander is van Feyenoord.

De Braziliaan Taison maakte in de eerste helft de 1-0 in het Metalist Stadion in Kharkiv, waarna de Argentijn Facundo Ferreyra na rust de 2-0 maakte voor de Oekraïense kampioen. Oud-Ajacied Arek Milik tekende vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer van Napoli.

Voor Feyenoord is het te hopen dat het de afstraffing tegen City snel van zich afgooit, want zondag wacht in het Philips Stadion de Eredivisietopper tegen PSV.

Knullig

In de eerste Champions League-wedstrijd in 5418 dagen wilde Feyenoord stunten, maar binnen tien minuten was duidelijk dat dat er niet inzat tegen de miljoenenploeg uit de Premier League.

Manchester City, met grote namen als Kevin De Bruyne, Agüero en Jesus in de basis, kwam al na 96 seconden op voorsprong. Verdediger John Stones kopte binnen uit een corner, al had Tonny Vilhena redding kunnen brengen op de lijn. De middenvelder liet de bal knullig door zijn benen gaan en was daarmee schuldig aan het snelste Europese tegendoelpunt ooit voor Feyenoord.

Eric Botteghin deed het enkele minuten later beter. De Braziliaan kopte de bal uit het doel na een kopbal van Jesus, maar de druk van City bleef en het werd dan ook snel 0-2. In de tiende minuut gaf Kyle Walker voor, waarna Agüero bij de eerste paal binnentikte.

Tien minuten later had Feyenoord eindelijk kans iets terug te doen. Michiel Kramer, spits in het (op papier) 4-3-3-systeem van Feyenoord, wist te ontkomen aan de City-defensie, maar zijn inzet ging naast.

Het bleek de laatste kans voor Feyenoord om het nog enigszins spannend te maken, want na 25 minuten was het 0-3 voor City. Terwijl een aantal Feyenoorders appelleerde voor buitenspel tikte Jesus de rebound binnen na een hard schot van Benjamin Mendy.

Frustratie

De pijnlijke 0-3 tussenstand was niet eens onverdiend. Feyenoord speelde angstig. Als de Rotterdammers de bal een keer hadden, werd die te vaak teruggespeeld. Ondertussen werd de frustratie in de loop van de eerste helft zichtbaar.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst mocht zelfs van geluk spreken dat het met elf spelers de rust haalde want Kramer kreeg slechts geel na een wilde tackle op Walker. Ook Jeremiah St. Juste en Vilhena zagen in de eerste helft geel van de Poolse arbiter Szymon Marciniak.

In de hoop de schade beperkt te houden bracht Van Bronckhorst halverwege middenvelder Jens Toornstra voor vleugelaanvaller Steven Berghuis. Feyenoord leek na rust ook eindelijk iets van de schroom van zich af te gooien, al kon dat wellicht ook omdat City wat gas terugnam.

Toch werd het nog erger voor Feyenoord. Na 63 minuten kopte Stones zijn tweede treffer binnen, na een voorzet van De Bruyne. De thuisploeg stelde daar niet veel meer tegenover dan wat kansloze schoten van afstand.

In de slotfase gunde Van Bronckhorst de 18-jarige spits Dylan Vente, wiens oudoom Leen Vente in de jaren dertig furore maakte bij Feyenoord en het Nederlands elftal, zijn debuut. Het bleek niet meer dan een leuke bijkomstigheid bij de kansloze Champions League-rentree van Feyenoord.

