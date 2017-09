Manchester City bezorgt Feyenoord recordnederlaag in De Kuip

De Engelse topclub bezorgde Feyenoord daarmee de grootste Europese nederlaag ooit voor eigen publiek. Dat was de 0-3 tegen VfB Stuttgart uit 1998.

De openingstreffer van Manchester City in De Kuip was het snelste tegendoelpunt ooit voor de Rotterdammers in Europees verband. John Stones zette Feyenoord al na 1 minuut en 36 seconden op achterstand.

Het vorige vroegste tegendoelpunt van Feyenoord in een Europese wedstrijd dateerde van 17 september 1997. Alessandro Del Piero bracht Juventus toen na drie minuten op voorsprong tegen de Rotterdammers, die dat duel met 5-1 verloren.

De treffer van Stones betekende bovendien het snelste doelpunt ooit van City in de Champions League. Dat record was in handen van Sergio Agüero. De Argentijnse spits opende op 5 november 2013 na 2 minuten en 41 seconden de score voor de Engelse topclub in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou.

Napoli

Feyenoord stond na de eerste helft met 0-3 achter, doordat ook Agüero en Gabriel Jesus het net vonden namens City. Het betekende de eerste keer in de clubgeschiedenis dat de Rotterdammers in een Europese thuiswedstrijd met een negatieve marge van drie goals gingen rusten.

Voor Feyenoord was de wedstrijd tegen Manchester City het eerste Champions League-duel in vijftien jaar. In het seizoen 2002/2003 werd de landskampioen uitgeschakeld in een poule met Juventus, Newcastle United en Dynamo Kiev.

Het duel met City was de eerste wedstrijd van Feyenoord in groep F. Napoli en Shakhtar Donetsk zijn de andere tegenstanders in de poule.

