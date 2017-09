Feyenoord met Amrabat en Kramer tegen Manchester City

Kramer vervangt Nicolai Jörgensen in de spits. De Deen viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in het Eredivisie-duel met Heracles Almelo (2-4 winst) en werd toen ook al vervangen door Kramer. Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius completeren de voorhoede van de Rotterdammers.

Op het middenveld is er op papier een plek ingeruimd voor Amrabat, die voor het eerst in de basis staat sinds hij afgelopen zomer overkwam van FC Utrecht. Dat gaat ten koste van Toornstra. Captain Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena zijn de andere middenvelders in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Nelom

In de viermansachterhoede krijgt Jeremiah St. Juste als rechtsback de voorkeur boven Kevin Diks. Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin staan in het centrum en linksachterin begint Miquel Nelom, die de geblesseerde Ridgeciano Haps vervangt.

Van Bronckhorst meldde voor de wedstrijd dat hij mede voor deze elf spelers gekozen heeft omdat Feyenoord op deze manier in verschillende systemen kan spelen, afhankelijk van wat City doet. "Tegen City moet je kunnen schakelen", aldus de trainer.

Manchester City

Bij Manchester City staat keeper Ederson gewoon in de basis. De Braziliaan kreeg zaterdag in het Premier League-duel met Liverpool (5-0 winst) een harde trap in zijn gezicht en kon de wedstrijd niet vervolgen. Mede dankzij meerdere hechtingen kan hij tegen Feyenoord weer starten.

Trainer Josep Guardiola wil zijn keeper ook niet sparen. Hij kiest voor zijn sterkste opstelling met onder meer Kevin De Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus en Sergio Agüero.

Feyenoord tegen Manchester City begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Bij het andere duel in groep F, tussen Shakhtar Donetsk en Napoli, wordt ook om 20.45 uur afgetrapt.

Opstelling Feyenoord: Jones; St.Juste, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Boetius, Berghuis; Kramer.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, De Bruyne, Silva; Jesus, Aguero, Bernardo.

De wedstrijd in De Kuip wordt live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.