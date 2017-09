Ribéry zegt dat woedende reactie na wissel tegen niemand gericht was

Volgens Ribéry was zijn woedende reactie na zijn wissel tegen niemand gericht. "Het heeft niets te maken met een gebrek aan respect of iets anders", liet de Fransman weten.

Ribéry kwam woensdag met een korte verklaring op Twitter, maar hij bood daarin niet zijn excuses aan voor zijn gedrag. "Ik ben altijd een van de eerlijkste en loyaalste spelers bij Bayern geweest."

"Ik respecteer de fans en de club waarvan ik houd", vervolgde hij. "Ik stop mijn ziel en zaligheid in het shirt van Bayern. Mensen die daar anders over denken, kennen mij helemaal niet."

Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern München liet dinsdagavond weten dat hij niet blij was met de reactie van Ribéry. "Zoiets hoort niet bij Bayern München", oordeelde Salihamidzic na afloop van het duel in de Allianz Arena. "Dit is niet oké. Hierover zullen we moeten praten."

Ancelotti

Trainer Carlo Ancelotti haalde Ribéry dinsdagavond na 78 minuten naar de kant voor Thomas Müller. Eenmaal buiten het veld trok de boze Fransman zijn shirt uit en smeet die op de bank.

Ook Ancelotti was verrast door de reactie van Ribéry. "Ik zal hem vragen waarom hij zo boos was, al gebeurt het vaker dat spelers niet begrijpen waarom ik ze wissel. Het lag niet aan zijn spel, Ribéry voetbalde goed. Maar hij had zondag niet getraind, ik wilde hem wat rust geven."

Zonder Ribéry binnen de lijnen breidde Bayern de score nog uit naar 3-0. Joshua Kimmich trof doel op aangeven van Jérôme Boateng. Robert Lewandowski en Thiago Alcantara zorgden voor de eerste twee treffers in München.

Ribéry is niet de eerste Bayern-speler die laat merken niet blij te zijn met een wissel.

Arjen Robben zorgde vorig seizoen voor hilariteit op de bank van Bayern nadat hij in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach tien minuten voor tijd boos het veld verliet na een wissel. Ancelotti kon de reactie van de Nederlander toen wel begrijpen.

