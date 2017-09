Rodgers fileert 'jeugdteam' Celtic na grootste Europese thuisnederlaag

"Je moet de bal het werk laten doen, maar dat deden we niet in de eerste helft. Achterin gaven we bovendien te veel ruimte weg en dat straft zo'n topploeg af. We speelden bij vlagen als Celtic onder-12", zei Rodgers op Celtic Park tegen de BBC.

Celtic keek in Glasgow halverwege al tegen een 0-3 achterstand aan door goals van Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbappé. Een eigen goal van Mikael Lustig en de tweede treffer van Cavani bepaalden de eindstand op 0-5, de grootste Europese thuisnederlaag voor Celtic ooit.

Rodgers vindt dat het geloof bij zijn ploeg ontbrak om weerstand te bieden tegen miljoenenploeg PSG. "We missen spelers die ons op dit hoge podium kunnen helpen, maar het draait natuurlijk ook om geloof en vertrouwen. Het zal voor ons gewoon heel moeilijk worden in de Champions League."

De coach was ook reëel. "We speelden tegen een heel speciaal team dat een grote kans maakt om de Champions League te winnen. Op dit moment is PSG niet één of twee, maar zeker drie of vier stappen verder dan wij. Zo eerlijk moeten we zijn."

Neymar

Bij Paris Saint-Germain heerste vooral tevredenheid na diens grootste uitzege ooit in de Champions League. Het was bovendien de eerste keer dat Cavani, Neymar en Mbappé samenspeelden in het miljoenenbal.

"Het is een groot plezier om met zulke spelers een voorhoede te vormen", zei Neymar op de site van PSG. "We voelen elkaar goed aan en dat maakt het allemaal een stuk simpeler. Dit was een heel belangrijke overwinning waarmee we vertrouwen opdoen voor de rest van het seizoen."

Ook voorzitter Nasser Al-Khelaifi, die deze zomer 238 miljoen euro uitgaf aan de selectie en dit seizoen met PSG de Champions League wil winnen, was in zijn nopjes. "Een 5-0 zege is de ideale manier om te beginnen. De sfeer was fantastisch en het was een eer om op deze magische grond een wedstrijd te spelen."

