Barcelona begint Champions League met ruime zege op Juventus

Juventus hield Barcelona in Camp Nou bijna 45 minuten in bedwang, maar op slag van rust brak Lionel Messi zoals zo vaak de ban voor de Catalanen.

De 30-jarige Argentijn maakte op aangeven van Luis Suarez zijn 95e treffer in de Champions League en zijn eerste tegen de 'Oude Dame' en Juventus-keeper Gianluigi Buffon.

Door de voorsprong ging Barcelona, waar Jasper Cillessen op de bank bleef, makkelijker voetballen in de tweede helft en dat leverde in de 56e minuut de 2-0 op van Ivan Rakitic.

Goede bekenden

Twintig minuten voor tijd besliste Messi met zijn 54e goal in Camp Nou in de Champions League de wedstrijd definitief (3-0).

Daarmee evenaarde hij een record van Cristiano Ronaldo, die ook 54 keer heeft gescoord in thuisduels in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Barcelona en Juventus zijn goede bekenden van elkaar. In 2015 won Barcelona met 3-1 van Juventus in de finale van de Champions League. Minder dan een jaar later namen de Italianen in de kwartfinales van de CL revanche op de Catalanen.

Olympiakos-Sporting

In het andere duel in groep D had Sporting Lissabon lange tijd geen enkele moeite met de Griekse kampioen Olympiakos Piraeus, maar in de slotfase werd het toch nog spannend: 2-3.

Seydou Doumbia, die in de spits de voorkeur kreeg boven Dost, maakte al in de tweede minuut de eerste treffer van dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Tien minuten later stond het al 0-2 door een treffer van Gelson Martins op aangeven van Doumbia en vlak voor rust werd het ook nog 0-3 via Bruno Fernandes, de derde aanvaller van Sporting.

Felipe Pardo maakte in de 89e en de 93e minuut nog de 1-3 en de 2-3, maar een gelijkspel zat er niet meer in. Dost deed het laatste halfuur mee bij Sporting.

Op woensdag 27 september gaat FC Barcelona op bezoek bij Sporting en speelt Juventus thuis tegen Olympiakos.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League