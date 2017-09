Blind met assist belangrijk voor winnend United, Chelsea haalt uit in CL

Met Blind negentig minuten op het veld als linksback zorgden Marouane Fellaini, Romelu Lukaku en Marcus Rashford voor de eerste drie punten van United. De Nederlander gaf de assist bij de 2-0 van Lukaku, de eerste Champions League-traf

Fellaini was al na negentien minuten als invaller binnen de lijnen gekomen. De middenvelder kwam Paul Pogba aflossen, die met een hamstringblessure naar de kant werd gehaald door José Mourinho, en opende een kwartier later de score op Old Trafford.

Lukaku verdubbelde na rust de marge op aangeven van Blind en in de 84e minuut was het slotakkoord aan een andere invaller, Rashford.

De jonge spits kon zo weer een nieuw hoofdstuk toevoegen aan zijn indrukwekkende reeks debuutwedstrijden. Hij scoorde ook al bij zijn eerste duel in de Premier League, Europa League, League Cup en in het shirt van Engeland.

Van Wolfswinkel, die deze zomer door Basel bij Vitesse werd opgepikt, kon daar niets meer aan veranderen voor de Zwitserse landskampioen. De spits kwam er nauwelijks aan te pas en werd halverwege de tweede helft gewisseld door zijn coach Raphaël Wicky.

Benfica-CSKA Moskou

De andere wedstrijd in groep A eindigde in een knappe overwinning voor CSKA Moskou. Benfica werd in het eigen Estadio da Luz met 1-2 verslagen door de Russen. Vitinho (penalty) en Timur Zhamaletdinov maakten de openingstreffer van Haris Seferovic ongedaan.

Manchester United gaat zo voorlopig aan de leiding in de poule, met evenveel punten als CSKA Moskou. Van Wolfswinkel staat na één wedstrijd onderaan met het puntloze Basel, samen met Benfica.

Chelsea

Chelsea kende geen genade met Qarabag FK. De 'Blues' van Antonio Conte lieten weinig heel van de bezoekers uit Azerbeidzjan.

Pedro, Davide Zappacosta, Cesar Azpilicueta, Tiemoué Bakayoko, Michy Batshuayi en Maksim Medvedev (eigen doelpunt) waren verantwoordelijk voor de 6-0 eindstand op Stamford Bridge.

Qarabag evenaarde zo de grootste nederlaag ooit voor een Champions League-debutant. Sporting Braga ging in 2010 bij de eerste wedstrijd in het Europese miljoenenbal eveneens met 6-0 onderuit, bij Arsenal.

Strootman

Kevin Strootman en AS Roma hielden een punt over aan de ouverture tegen Atletico. Beide ploegen wisten het net niet te vinden in het Romeinse Stadio Olimpico (0-0).

Roma-trainer Eusebio Di Francesco liet Strootman de hele wedstrijd staan. De nog altijd geblesseerde ex-Feyenoorder Rick Karsdorp was er niet bij namens de 'Giallorossi', evenals de van PSV overgekomen Hector Moreno.

De Engelse landskampioen Chelsea is zodoende de fiere koploper in groep C na één speelronde. AS Roma en Atletico Madrid volgen met één punt, voor hekkensluiter Qarabag.

