Bosz wil bij CL-debuut op Wembley dapper Dortmund zien tegen Spurs

Voor Bosz wordt het treffen in Londen een primeur. De Nederlander coachte nog nooit eerder op het hoogste Europese podium en hoewel hij vorig seizoen nog de Europa League-finale haalde met Ajax, kan hij niet wachten op de Champions League-hymne.

"Dit is het allerhoogste dat je kunt bereiken in Europa", blikte Bosz dinsdag vooruit op zijn persconferentie richting het eerste groepsduel van deze jaargang. "En daar mag je best van genieten."

Toch denkt de kersverse trainer van de Duitsers, voor wie het duel ook in het teken staat van een weerzien met Spurs-verdediger Davinson Sanchez, dat de Duitsers er niet heel lang bij stil kunnen staan. "We moeten zoveel wedstrijden achter elkaar spelen dat er nauwelijks tijd is om ervan te genieten."

Dapper

Het belang van de wedstrijd moet niet onderschat worden, waarschuwt Bosz. "Het eerste groepsduel is altijd heel belangrijk. Ik wil graag dat we dapper zijn, druk durven zetten en ons eigen spel spelen op het grote veld van Wembley."

"Wij benaderen deze wedstrijd zoals elke andere wedstrijd", verzekerde Bosz, die geen twijfels over zijn intenties laat. "Wij komen hier om te winnen."

Net als vorig jaar bij Ajax was het achterin in eerste instantie nog even zoeken voor Bosz, die intussen met Dortmund een solide defensie heeft staan en nog geen doelpunt tegen kreeg in de Bundesliga. "Aan het begin maak je altijd wat foutjes, maar het staat nu goed."

Wembley

Zijn middenvelder Nuri Sahin hoopt vooral dat de Champions League-finale van 2013 niet door de hoofden van de Dortmund-spelers spookt. Toen velde Arjen Robben in de 89e minuut het vonnis namens Bayern M√ľnchen, uitgerekend op Wembley.

"Het is natuurlijk bijzonder om weer terug te keren op Wembley, na de zure ervaring van toen", zei de oud-Feyenoorder. "Maar het is ook iets om heel erg naar uit te kijken."

Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

