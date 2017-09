Guardiola: 'Ik heb veel respect voor Feyenoord en Nederlands voetbal'

"Feyenoord heeft meer Europese titels op zijn erelijst staan dan Manchester City", benadrukte Guardiola dinsdagavond op zijn persconferentie in De Kuip. "Die geschiedenis telt mee, absoluut. Dit is geen makkelijke start voor ons."

"Ik heb veel respect voor Feyenoord en voor de traditie van deze club. Ik kan niet ontkennen dat Engelse clubs veel meer geld kunnen uitgeven dan de clubs in Nederland, maar ik ga niet zeggen dat wij beter zijn."

"Ik ken de kwaliteiten van het Nederlands voetbal, ben opgegroeid met de Nederlandse voetbalcultuur en de manier van spelen. Ik weet hoe goed Nederlandse ploegen kunnen zijn. Misschien geloven jullie niet zo in jullie teams, maar ik doe dat wel", zei Guardiola tegen de Nederlandse journalisten.

De 46-jarige Catalaan houdt van de Nederlandse manier van voetballen. "Ik ben geïnspireerd door mijn idool Johan Cruijff, later door Louis van Gaal. Het Nederlandse voetbal heeft ons allemaal veel gegeven. Het gaat nu misschien wat minder, maar soms gebeurt dat."

Kapitaalkrachtig

Feyenoord won in 1970 de Europa Cup I (de voorloper van de Champions League) en in 1974 en 2002 de UEFA Cup (de voorloper van de Europa League). Manchester City heeft één Europese prijs op zijn erelijst staan: de Europa Cup II van 1970.

De 'Citizens' zijn sinds de overname van de club in 2008 door de kapitaalkrachtige Abu Dhabi United Group echter uitgegroeid tot een van de rijkste en sterkste clubs van Europa.

Volgens een onderzoeksbureau spendeerde Manchester City de voorbije jaren liefst 853 miljoen euro aan de selectie waarmee Guardiola nu werkt. De viervoudig kampioen van Engeland is in de Champions League echter nog nooit verder gekomen dan de halve finales.

Sfeer

Cruijff-adept Guardiola won in 2009 en 2011 de Champions League als trainer van FC Barcelona en werd vorig jaar naar Manchester gehaald om voor Europees succes te zorgen.

"We zitten nog steeds in het proces om op te groeien in Europa", stelde de Catalaan. "Ik stuur dan ook gewoon mijn beste elf het veld in, ik ga niemand sparen. Wij zijn City, wij moeten nog respect afdwingen in Europa en iedere wedstrijd is voor ons een kans daarvoor."

De Spaanse trainer wist vorig seizoen met zijn ploeg geen enkele uitwedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League te winnen, maar hij heeft zin in het duel van woensdagavond in Rotterdam.

"Ronald Koeman vertelde me dat de sfeer in De Kuip onvergelijkbaar is met die in andere stadions", aldus Guardiola, een goede vriend van de oud-trainer van Feyenoord en huidige manager van Everton-manager. "Ik kijk ernaar uit."

