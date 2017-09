Van Bronckhorst gelooft tegen 'topteam' City in nieuwe stunt Feyenoord

"We moeten reëel zijn. We spelen tegen een topteam en we weten dat het heel moeilijk gaat worden. Maar we hebben al vaker thuiswedstrijden tegen grote clubs gewonnen toen niemand dat verwachtte", aldus Van Bronckhorst dinsdag op zijn persconferentie voor het eerste groepsduel op het hoogste Europese podium sinds 2002.

Vorig seizoen was Feyenoord in zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League nog met 1-0 te sterk voor Manchester United. Volgens Van Bronckhorst is die andere topclub uit Manchester een nog grotere uitdaging.

"Ik denk dat dit de sterkste Engelse ploeg is die je momenteel kunt treffen. Maar dat betekent wel dat er een grote kans op een grote stunt is voor ons."

City is dit seizoen na vier competitiewedstrijden nog ongeslagen in de Premier League en beschikt met Josep Guardiola over een bijzonder ervaren oefenmeester. "Een geweldige coach en manager", prijst Van Bronckhorst zijn Spaanse collega. "Hij is een inspiratie voor mij."

"Guardiola beheerst de kunst om zijn team in een wedstrijd van systeem te laten schakelen. Dat maakt zijn ploegen heel lastig te bestrijden. Het is dus afwachten wat ons te wachten staat en waar er iets te halen valt."

Omschakeling

Van Bronckhorst, die ervan overtuigd is dat City in staat is om de Champions League te winnen, heeft zelf wel al goed voor ogen hoe hij de Engelsen wil gaan bestrijden in De Kuip.

"Wij moeten het vooral compact houden en de juiste momenten in de omschakeling kiezen om toe te slaan", beseft hij. "Er zijn zoveel mogelijkheden om dat dat te doen. Vijf verdedigers, twee aanvallers, of een middenvelder erbij. Hoe we het precies gaan doen, zien jullie morgen."

Feyenoord zal het sowieso moeten stellen zonder spits Nicolai Jörgensen en linksback Ridgeciano Haps. "Maar dat verandert niets aan ons strijdplan voor morgen", verzekert Van Bronckhorst. "Het zorgt er niet voor dat ik anders ga spelen."

Ontzag

Ook zijn aanvoerder Karim El Ahmadi denkt dat er iets te halen valt voor de landskampioen, die in het seizoen 2002/2003 voor het laatste uitkwam op het hoogste Europese podium. "We hebben geen ontzag", bluft de Marokkaanse middenvelder.

"Maar we moeten niet naïef zijn", benadrukt El Ahmadi, die er vorig seizoen ook bij was toen Feyenoord in De Kuip afrekende met de andere club United. "Met de supporters erachter kunnen we ver komen."

Voor El Ahmadi en veel van zijn ploeggenoten wordt het de allereerste ervaring in de Champions League. "Het is mooi, omdat het voor de meesten nieuw is. We hebben dus zin in morgen en gaan voor een mooie avond in De Kuip."

