Feyenoord hoopt slechte uitreeks City uit te breiden bij rentree in CL

City heeft zijn laatste zes duels op vreemde bodem in het hoofdtoernooi van de Champions League niet gewonnen. De laatste keer dat de Engelse topclub een zege boekte in een uitduel was tegen Dinamo Kiev in de achtste finale van het seizoen 2015/2016 (1-3).

Daarna speelde City in uitwedstrijden gelijk tegen Paris Saint-Germain, Borussia Mönchengladbach en Celtic en verloor de viervoudig kampioen van Engeland van Real Madrid, FC Barcelona en AS Monaco.

De nederlaag tegen Monaco zorgde ervoor dat de ploeg van manager Josep Guardiola vorig seizoen strandde in de achtste finales van de Champions League, terwijl een seizoen eerder het verlies in Madrid tegen Real uitschakeling in de halve finales opleverde.

Manchester City, dat nog nooit een uitwedstrijd in het hoofdtoernooi van de CL won onder Guardiola, heeft in twee duels op Nederlandse bodem nog geen zege geboekt. Ajax won in oktober 2012 met 3-1 in de groepsfase van de Champions League en in september 1978 speelde FC Twente in Enschede met 1-1 gelijk tegen City in de eerste ronde van UEFA Cup.

Evenaren

Feyenoord, dat nog nooit een officieel duel speelde met Manchester City, kan woensdagavond de grote rivaal Ajax nog op een ander manier evenaren. Als de Rotterdammers hun eerste CL-duel sinds 2002 winnen, dan zijn ze de tweede Nederlandse club die zowel Manchester United als Manchester City heeft verslagen in Europa.

Feyenoord begon zijn Europa League-seizoen een jaar geleden met een 1-0 zege op Manchester United in De Kuip door een goal van Tonny Vilhena.

De regerend kampioen toonde in zijn laatste twee Europese seizoenen (2014/2015 en 2016/2017) sowieso een goede vorm in groepswedstrijden in eigen stadion. Van de zes Europa League-groepsduels in De Kuip verloor Feyenoord er in die twee jaargangen maar één, tegenover vijf zeges.

Feyenoord-Manchester City wordt woensdag live uitgezonden. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur.

