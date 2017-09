Achtergrond: Vijf dingen die je moet weten over Feyenoord-Manchester City

1. Duizelingwekkend financieel verschil

Manchester City behoort mede dankzij de Arabische eigenaren tot de rijkste clubs van de wereld en het financiële verschil met Feyenoord is dan ook enorm. De Engelse club gaf afgelopen zomer liefst 244 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, onder wie de Franse linksback Benjamin Mendy (57 miljoen euro) en de Engelse rechtsback Kyle Walker (51 miljoen).

In schril contrast staan de uitgaven van Feyenoord (27 miljoen euro) in de afgelopen transferzomer. Steven Berghuis was de duurste 'nieuwkomer'. De Rotterdammers betaalden 6,5 miljoen euro voor de vleugelspeler, die afgelopen seizoen al gehuurd werd van Watford.

2. Feyenoord weet hoe topclub uit Manchester verslagen moet worden

Het financiële verschil mag enorm zijn, op basis van de recente historie is Feyenoord niet kansloos tegen een topclub uit Manchester. Het is namelijk maar een jaar geleden dat City's stadgenoot Manchester United in De Kuip met 1-0 werd verslagen. Tonny Vilhena, die ook tegen City een belangrijke kracht zal zijn op het Rotterdamse middenveld, maakte destijds de enige goal van het Europa League-duel.

Feyenoord speelde niet eerder in Europees verband tegen City, maar het wordt niet de eerste ontmoeting tussen de Rotterdammers en de 'Sky Blues'. In juli 2003 verloor Feyenoord in het Deense Aarhus een oefenwedstrijd van City met 2-1. Danko Lazovic maakte de Rotterdamse goal.

3. Beide ploegen in topvorm

Zowel Feyenoord als Manchester City leven met vertrouwen toe naar de wedstrijd in De Kuip, want in de competitie presteren beide ploegen uitstekend. De Rotterdammers zijn in de Eredivisie de enige club zonder puntverlies en gaan fier aan kop. City speelde gelijk tegen Everton, maar wist de andere drie Premier League-wedstrijden wel te winnen. Zaterdag liet de ploeg van trainer Josep Guardiola, die bij elkaar 490 miljoen euro kostte, weinig heel van Liverpool (5-0).

4. Mogelijk eindelijk een opvolger van Lurling

Het is 5418 dagen geleden dat Feyenoord zijn laatste Champions League-wedstrijd speelde en dus is de laatste doelpuntenmaker allang vertrokken bij de club. Anthony Lurling, 40 jaar inmiddels en actief in de derde klasse bij FC Engelen, was op 13 november 2002 tegen Newcastle United (2-3 verlies) de laatste trefzekere Feyenoorder in het miljoenenbal.

Ook huidig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst scoorde een keer voor de Rotterdammers in de Champions League. Op 10 december 1997 maakte hij de enige treffer in de uitwedstrijd tegen het Slowaakse Kosice.

5. Wedstrijd live uitgezonden op NU.nl

Feyenoord tegen Manchester City wordt woensdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.

Wil je een pushbericht ontvangen zodra de uitzending op NU.nl begint? Onderaan dit bericht staat de tag: Champions League Alert. Klik op deze tag en kies vervolgens Mijn nieuws + pushbericht.