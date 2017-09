PSG-coach Emery voelt door transfers extra druk in Champions League

PSG legde onder anderen Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (op huurbasis met een optie tot koop voor zo'n 180 miljoen euro) vast en de steenrijke Qatarese eigenaren hopen vooral op internationaal succes.

"De druk om te presteren is toegenomen. De Champions League winnen is een belangrijk doel van de club. Ook al doen de spelers het goed, het zal een moeilijke opgave worden", beseft de 45-jarige Emery.

De Parijzenaars wonnen het miljoenenbal nog nooit en haalden in 1995 voor het laatst de halve finales. Sinds Qatar Sports Investments de club in 2011 overnam werden wel vier landstitels behaald, maar succes in de Champions League bleef uit.

"De verantwoordelijkheid is groot, dat voel ik. Want ik heb veel goede spelers tot mijn beschikking en met zoveel kwaliteit in het team moeten we heel ver kunnen komen", aldus Emery.

Rodgers

Brendan Rodgers, trainer van tegenstander Celtic, beaamt dat de druk dinsdagavond op Celtic Parc bij PSG ligt en baalt van de grote financiële verschillen die ontstaan zijn in het voetbal.

"Geld bepaalt nu of een prijs naar Parijs, China of de Premier League gaat. Wij moeten volgend seizoen door een extra kwalificatieronde om de competities met meer financiële macht een extra plaats te geven", aldus de Noord-Ier.

"Natuurlijk willen we voor onszelf en voor het land goed voor de dag komen en Europees overwinteren, maar we moeten ook reëel zijn over de zware opdracht. Het is geen PlayStation, we staan tegen topspelers. Hoe kun je een miljoenenploeg tegenstand bieden?"

PSG en Celtic zijn in de Champions League in groep B ingedeeld met Bayern München en Anderlecht. De wedstrijd tussen Celtic en PSG in Schotland begint dinsdagavond om 20.45 uur.

