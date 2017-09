Feyenoorder Toornstra wil tegen City laten zien wat hij waard is

"Het is fantastisch om Champions League-voetbal te mogen spelen en dan ook nog eens gelijk tegen een topclub als Manchester City met al die sterren. In zulke wedstrijden kun je laten zien wat je waard bent", aldus Toornstra in gesprek met NUsport.

De viervoudig Oranje-international zag zaterdag vlak voor aanvang van het met 2-4 gewonnen competitieduel met Heracles Almelo op zijn telefoon dat City eerder op de dag Liverpool met liefst 5-0 opzij had gezet. Het zorgde niet voor extra schrik in zijn benen.

"Ik denk dat we onze borst nat kunnen maken, maar dat wisten we al. Misschien komt er nu bij hen een vorm van gemakzucht optreden", doelde Toornstra al lachend op de zwakke tweede helft die Feyenoord tegen Heracles op de mat legde.

De Rotterdammers verspeelden daarin bijna een 0-3 voorsprong. Pas na de 2-4 van Sam Larsson in de blessuretijd van de wedstrijd konden Toornstra en zijn ploeggenoten opgelucht ademhalen. "We speelden de beste en tegelijkertijd ook de slechtste helft van het seizoen. Het verschil was veel te groot. Dat mag ons woensdag zeker niet overkomen", beseft de spelmaker als geen ander.

Eerste plaats

Toornstra is van mening dat Feyenoord in een mooie poule terecht is gekomen. Naast City kruist de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ook nog de degens met Napoli en Shakhtar Donetsk. "Al had ik ook graag tegen Real Madrid of FC Barcelona gespeeld. Maar ik denk dat deze groep moeilijk zat is."

Op de vraag wat voor Feyenoord het hoogst haalbare is, antwoordde Toornstra gevat. "De eerste plaats. Nee, we willen heel graag overwinteren. Het liefst natuurlijk in de Champions League, maar anders maar in de Europa League."

Toornstra kan zich met Feyenoord opmaken voor een enorm drukke periode. De kampioen van Nederland werkt in de komende drie weken liefst zeven duels af. Zondag wacht bijvoorbeeld alweer de topper in Eindhoven tegen PSV.

"Ik vind het heerlijk", zei Toornstra. "Ik speel liever wedstrijden dan dat ik train. Je moet alleen wat slimmer zijn. Wat meer rust nemen en goed eten. We zien wel wat het gaat worden. Het zou mooi zijn als we hetzelfde als vorig seizoen kunnen bereiken toen we in een paar dagen tijd van zowel Manchester United als PSV wonnen."

Bekijk het volledige programma in de Champions League