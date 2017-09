Pool Marciniak fluit Feyenoord tegen Manchester City

Marciniak krijgt bij Feyenoord tegen City langs de lijn assistentie van zijn landgenoten Pawel Sokolnicki en Tomasz Listkiewicz.

De 36-jarige Pool leidde in mei de return van Ajax in de halve eindstrijd van de Europa League tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers verloren met 3-1, maar bereikten door een ruimere thuiszege (4-1) wel de finale.

Vorig jaar november floot Marciniak de oefenwedstrijd van Nederland tegen België, en in 2014 was hij de scheidsrechter bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Mexico.

Ook AZ had Marciniak al eens als scheidsrechter. Dat was in 2011 in de voorronde van de Europa League tegen het Tsjechische FK Jablonec.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City begint woensdag om 20.45 uur. Tegelijkertijd wordt in Oekraïne het andere duel in groep F tussen Shakhtar Donetsk en Napoli afgewerkt.

Makkelie

Makkelie fluit woensdag op Anfield Road bij Liverpool-Sevilla zijn 54e internationale wedstrijd, en zijn twaalfde in de Champions League.

Drie weken geleden was de Nederlander al de scheidsrechter in de play-offs voor de Champions League bij het duel tussen het Kroatische HNK Rijeka en het Griekse Olympiakos Piraeus.

Serdar Gözübüyük heeft ook een duel van een topclub toegewezen gekregen. De 31-jarige Haarlemmer leidt donderdag in Wenen in de groepsfase van de Europa League de wedstrijd tussen Austria Wien en AC Milan. Voor Gözübüyük is het zijn 43e internationale aanstelling.

