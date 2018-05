You Me At Six - Cavalier Youth

Cavalier Youth is het vierde album van de poppunkband You Me At Six. De groep werd al in 2004 opgericht, toen de gemiddelde leeftijd van de bandleden veertien jaar bedroeg. Punklabel Epitaph bracht in 2008 het debuutalbum Take Off Your Colours uit, maar al meteen daarna werd de overstap naar een grote platenfirma gemaakt.

Het heeft You Me At Six geen windeieren gelegd, want de groep uit Weybridge, Surrey is in eigen land een van de meest geliefde bands in het genre. Het kwintet trok naar Los Angeles om Cavalier Youth op te nemen met Neal Avron, producer van voorbeeldbands als Yellowcard, Fall Out Boy, New Found Glory en All Time Low.

Ondanks Avrons voorkeur voor stevige bands (al produceerde hij ook Kaleidoscope Heart van Sara Bareilles), is Cavalier Youth een melodisch en radiovriendelijk album geworden, waarop zanger Josh Franceschi vooral mijmert over de vergankelijkheid van jeugd, verloren liefdes en het grijpen van kansen zodra die zich voordoen.

Slogans

Het resulteert soms in wat knullige en afgezaagde slogans, zoals te horen in Carpe Diem, Forgive And Forget en Win Some, Lose Some. De bevlogenheid waarmee Franceschi zijn meelijwekkende lyriek brengt, laat echter zijn goede intenties horen. Maar of hij echt die vrijgevochten ziel is die hij in rockballad Wild Ones beweert te zijn?

Boven alles wordt deze vierde langspeler gekenmerkt door flitsend gitaarwerk van Chris Miller, prominent slagwerk van Dan Flint en refreinen die ervoor gemaakt zijn om luidkeels mee te brullen. You Me At Six is zowel in thematiek als in de muzikale uitwerking niet de meest inventieve band in het genre, maar het eindproduct is erg degelijk.