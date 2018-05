Var. Artists - The Magic Of Disco

Het bewijs? De hernieuwde aandacht voor het werk van discopionier Nile Rodgers en zijn band Chic, de vele discohits die op sluwe wijze hergebruikt zijn in recente jaren en de gloednieuwe NTR-documentaire van Leo Blokhuis over het fenomeen disco. Want een fenomeen was het zeker, zoals ook The Magic Of Disco laat horen.

De 4-cd-box uit de zogenaamde The Magic Of-serie van Universal Music biedt een omvangrijke dwarsdoorsnede van wat disco was en hoe het klonk. Van de vroege discohits van Hot Chocolate en Thelma Houston via de glorieuze hoogtijdagen met Donna Summer, Kool & The Gang en Sister Sledge tot de zinderende nadagen.

Misschien wordt de lijn zelfs wel iets te ver doorgetrokken (tot eind 1987 met de bubblegumpop van Taylor Dane en E.G. Daily), maar de voornaamste stijlvarianten komen langs. De rijk georkestreerde en zoetgevooisde klanken uit Philadelphia en Detroit, Hi-NRG uit Canada en New York en de synthetische Europese variaties.

Hitlijsten

The Magic Of Disco richt zich met name op de disconummers zoals die in de jaren 70 en 80 in de hitlijsten te vinden waren, dus los van een enkele 12”-mix (waaronder van Diana Ross) betreft het hier vooral de singleversies van hits als MacArthur Park, Funkytown, Get Down Saturday Night, Blame It On The Boogie en Shoot Your Shot.

Uiteraard kan een dergelijke verzameling nooit alle iconische hits uit een tijdperk bevatten, maar The Magic Of Disco is uitstekend in zijn soort. Vreemd genoeg is er geen enkel liedje uit de film Saturday Night Fever op te vinden, wat wel een minpunt is op dit overzicht. Maar verder is er niks mis met de vijf uur durende dansmarathon.