Ilse DeLange - After The Hurricane: Greatest Hits & More

DeLange brak in 1998 door met haar debuutalbum World Of Hurt en is sindsdien een vaste waarde in de Nederlandse popmuziek. Toen haar contract met Warner Music afliep, verscheen het obligate verzamelalbum Here I Am 1998-2003. De ironie van dat album was dat er, los van het duet met Kane, geen grote hits op stonden.

Die periode wordt op After The Hurricane: Greatest Hits & More dan ook samengevat met slechts vier liedjes, twee van het debuut en twee van de opvolger Livin’ On Love. Het album Clean Up en liveplaat Dear John worden volledig over het hoofd gezien. Bijna alle grote hits vanaf de single The Great Escape uit 2006 komen hier voorbij.

Denk aan veelvuldige gedraaide radiohits als So Incredible, Miracle, Puzzle Me, Next To Me en Hurricane. Toch ontbreken er nog de nodige liedjes, waaronder I Love You, High Places, Beautiful Distraction en Doluv2luvu. Het gemis van die liedjes wordt door de zangeres gecompenseerd met vier gloednieuwe nummers.

Vertrouwd

Het funky popdeuntje Blue Bittersweet, themanummer van de speelfilm Het Diner, was al een prima single en met het zeer modern klinkende When It’s You gaat ze zelfs nog een stapje verder. Turn Around en het akoestische I’ll Know zijn juist weer vertrouwde countryballads, waarin haar stem op zijn mooist klinkt.

After The Hurricane: Greatest Hits & More maakt de eerdere verzamel-cd van DeLange niet overbodig, maar de schijf is juist een goede aanvulling op de voorganger en vooral een overzicht van de laatste tien jaar uit haar leven. Geen van beide is echter volledig, het grootste nadeel van de luxe van een breed repertoire.