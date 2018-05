Zo is het nieuwe album van BZB, voorheen Band Zonder Banaan, doorspekt met levensbeschouwelijke aspecten die zich – soms letterlijk– afspelen tussen kroeg en kerk. De albumtitel 7 van dit volgens de Branbantse band zevende studioalbum slaat op de zeven zonden, zoals beschreven in de Bijbel.

Het thema wordt verder uitgewerkt in het openingsnummer 7 Dagen 7 Zonden. Ook in de liedjes De Zin In Het Leven, De Wereld en Illusionist staan onderwerpen centraal die draaien om ons aardse bestaan en hoe deze volgens de band uit het Brabantse kerkdorp Volkel het beste in te vullen is.

Die zeven zonden horen volgens BZB ontegenzeggelijk bij het leven en bier blijkt zowel de oorzaak als de remedie van dit alles. De belevingswereld van de bandleden lijkt niet verder te reiken dan de eigen achtertuin, als je op de tekst van het nummer Doet Me Niks letterlijk neemt. Hierin zingt BZB met enige cynisme niks te geven om de wereldproblematiek.

Verheerlijkt

"Laat mij maar in mijn eigen wereld, want de wereld dat ben jij", zingen de Brabanders dan ook, iets verderop. BZB vindt muzikaal een midden tussen Rowwen Hèze en Heideroosjes, maar waar die twee Limburgse bands met enige ironie hun achtergrond bezingen, verheerlijkt BZB woonplaats Volkel in het liedje Mijn Dorp.

BZB brengt het er nog altijd prima van af met zijn op punk en Keltische folk geënte feestnummers, inclusief bijbehorende retoriek, al begaat de band zelf een enkele keer een muzikale zonde. Met powerballad Koude Storm gaat BZB finaal de mist in, maar zoals de groep zelf stelt: "Een leven zonder zonden dat is zonde."