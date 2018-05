The Asteroids Galaxy Tour – Out Of Frequency

Wellicht ken je de band van de recente Heineken-reclame of anders misschien van een iPod Touch-commercial, maar de kans is groot dat je ooit eens ergens een liedje voorbij hebt horen komen van The Asteroids Galaxy Tour. Bovendien waren de Denen de afgelopen jaren reeds veelvuldig in de Nederlandse poppodia te vinden.

De kern van de band bestaat eigenlijk maar uit twee personen; zangeres Mette Lindberg en producer Lars Iversen. Met zijn tweeën zijn ze dan ook verantwoordelijk voor alle liedjes op het tweede album Out Of Frequency. Een plaat die overduidelijk beïnvloed is door blaxploitationfilms uit de jaren zeventig – en de soundtracks ervan.

The Asteroids Galaxy Tour brengt pakkende pop, doorspekt met kordate stadse soul en retestrakke funk van grootheden als Edwin Starr, Curtis Mayfield, Isaac Hayes en James Brown. Toch is Out Of Frequency niet bedoeld als een pastiche van die soulbrothers, maar wel als een hele dikke knipoog naar het tijdperk van Super Fly en Shaft.

Verhaal

Het album is dan ook opgebouwd als een filmsoundtrack, met nummers die duidelijk fungeren als losse onderdelen van een groter verhaal. Desondanks bevat Out Of Frequency zeker een handvol op zichzelf staande nummers die stuk voor stuk dikke hits kunnen worden, waaronder Suburban Space Invader en Fantasy Friend Forever.

Dat is waar het typische Deense bubblegumgehalte van dit gezelschap om de hoek komt kijken. Niet dat dit ook maar een moment storend is, want de Denen pretenderen nergens een authentieke funkband te zijn. Daar komt de hoogblonde Lindberg met haar schattige piepstemmetje ook niet mee weg. Gewoon lekkere Lego-soul.