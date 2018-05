Toddla T – Watch Me Dance

Toddla T’s mix van electrobeats, dancehallriddims en vocaal talent van Britse bodem maakt Watch Me Dance een fijn plaatje; ideaal als voorbereiding op een avondje stappen. En ook op de dansvloer zullen tracks als Streets So Warm en Body Good niet misstaan.



Het album opent met de titeltrack, die meer bedoeld lijkt als showcase voor Britse rapper Roots Manuva dan Toddla T zelf. De uitdagende beat gevuld met live-instrumenten wordt helaas teniet gedaan door de gedateerde disco-invloeden.



Er wordt meerdere malen teruggegrepen naar oude retrosounds. Het ene nummer wat succesvoller als het andere. Zo is Take It Back een mooie verwijzing naar de gloriedagen van de two-step en UK-garage. Toddla T weet het nummer zelfs een extra jaren negentig-tintje te geven met de toevoeging van R&B-zangeres Shola Ama.

Specifiek

Vooral het middengedeelte van Watch Me Dance oogt ongeinspireerd. Nummers als Badman Flu en Cherry Picking zijn ieder gericht op een specifiek segment. De één zal vooral de energieke dancehall-liefhebber bekoren, terwijl de ander vooral toegespitst is op de popmarkt.

Helaas slagen geen van beiden erin iets nieuws toe te voegen aan hun respectievelijke genres. Luisteraars houden aan Watch Me Dance een aantal memorable nummers over. Desondanks is het niet genoeg om Toddla T’s wispelturigheid op dit project te maskeren.