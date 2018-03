Killing Joke – Absolute Dissent

Op Absolute Dissent, de veertiende langspeler alweer, neemt Killing Joke de productie in eigen handen. Ook zijn alle bovengenoemde heren gezamenlijk verantwoordelijk voor alle composities.

De plaat gaat meteen stevig van start met het titelnummer. Op dit pakkende metalnummer spreidt Coleman zijn vocalen capaciteiten uitvoerig ten toon. Zijn stem is tevens één van de sterkste punten van Killing Joke.

Onweerstaanbaar

The Great Cull is een woedende metaltrack, terwijl Killing Joke zich op Fresh Fever In The Skies van een meer groovy kant laat zien. In Excelsis is een erg sterk rocknummer met een simpel doch onweerstaanbaar refrein.

Killing Joke experimenteerde in het verleden al met dance- en industrialelementen. Dat is ook hier weer te horen op het politiek geladen European Super State, dat een Kraftwerk-achtige charme heeft.

Jaren ‘80

Halverwege het album laat Killing Joke weer twee metaltracks horen, This World Hell en Endgame. Heel even komt de band weer in de buurt van zijn succesvolle jaren ’80-materiaal met The Raven King.

Na het weinig bijzondere Honour The Fire volgt het loeiharde en gegrunte Depthcharge. Here Comes The Singularity is een redelijk standaard rocknummer, maar Absolute Dissent kent een mystieke finale in Ghost Of Ladbroke Grove.

Covers

De special edition van het album bevat een bonusdisc met hierop artiesten die nummers van Killing Joke coveren, waaronder Metallica, Nouvelle Vague, Fear Factory en Foo Fighters. Killing Joke staat er zelf ook tussen met de Nine Inch Nails-remix van Democracy.

De oorspronkelijke line-up van Killing Joke zet zijn hardste album tot op heden neer. Hoewel dit album volledig in lijn is met recente voorgaande releases. De band put gretig uit zijn eigen muzikale verleden en toont aan nog altijd goede liedjes te schrijven.



8/10