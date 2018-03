Pearl Jam – Ten (redux)

Oorspronkelijk uitgebracht in augustus 1991 duurde het tot de lente van 1992 voordat het album, mede door het succes van de single ‘Alive’, een groot publiek veroverde.

Terwijl de band de wereld met indrukwekkende optredens veroverde, werd het album een millionseller.

Pearl Jam werd daarmee een van de meest succesvolle representanten van de grunge-scene, in het verlengde van bands als Soundgarden, Alice In Chains en Nirvana. Toch had Pearl Jam een geheel eigen geluid.

Ten Redux

Het verschil in geluid op ‘Ten – redux’ doet veel meer recht aan het geluid zoals we Pearl Jam de jaren na het debuut hebben leren kennen.

Met een zeer open gitaargeluid en zang die prominenter in de mix ligt, klinkt het album veel helderder en dynamischer dan het dichtgeplamuurde geluid dat we van het oorspronkelijke album gewend waren.

Nu het geluid meer in balans is, komen de songs nog beter uit de verf. ‘Ten’ is nu pas echt het meesterwerk wat het in potentie al was.

Ten boxset

Ten – redux is onderdeel van een uitgebreide boxset, met onder meer bonustracks, liveopnamen en een originele demo op cassette.