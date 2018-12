Door technologische ontwikkelingen, zoals internetbankieren, is het aantal werknemers in de financiële sector sterk afgenomen sinds 2008. Tot en met 2016 verdwenen er 43.000 banen in de bedrijfstak, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ontslagrondes bij de banken na de crisis hebben gezorgd voor minder werkgelegenheid in de financiële sector. Twee jaar geleden waren er nog maar 212.000 werknemers, ten opzichte van 255.000 in 2006.

De trend staat haaks op de hele Nederlandse economie waar er in dezelfde periode juist banen bijkwamen, aldus het CBS.

De digitalisering van de sector brengt veranderingen in werkzaamheden in de financiële dienstverlening met zich mee. Dit is goed te zien aan de verschuiving van de meest voorkomende banen.

Zo zijn financieel specialisten of economen de afgelopen jaren in opkomst en vormen zij nu de grootste beroepsgroep, terwijl er juist fors minder boekhoudkundige en administratief medewerkers zijn.