Kersverse vaders en lesbische partners krijgen nu nog een schamele twee dagen vrij om tussen de poepluiers te bivakkeren. Uitbreiding van het doorbetaalde geboorteverlof is in aantocht, eerst naar vijf dagen en dan naar zes weken. Maar voor sommige mannen en vrouwen komt dat te laat. Zij leggen zélf bij om voor hun kind te zorgen.

Midas lag in een couveuse op een warmhoudbedje tussen een wirwar van draden en buisjes die zijn hartslag, ademhaling en voeding in de gaten hielden. De zoon van Coen (34, ingenieur) werd vorige maand te vroeg geboren. Twee keer per dag reed hij met zijn vriendin naar het ziekenhuis om bij hun zoon te zijn.

Hij maakte zijn verlofdagen op, werkte een paar dagen en is sinds Midas' thuiskomst 1,5 week geleden fulltime bij het gezin. De kosten daarvoor draagt hij zelf, door vakantiedagen bij te kopen. "Ik vind het te belangrijk om hier te zijn. De wetgeving loopt achter, het voelt een beetje alsof een vader niet echt belangrijk is voor een kind."

De twee dagen verlof voor vaders en zogenoemde meemoeders steekt inderdaad schril af tegen het gemiddelde van acht weken onder de OESO-leden (een club van 36 welvarende landen). Binnenkort komt daar verandering in met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De gelukkigen die vanaf 1 januari een kleintje krijgen, mogen de hele werkweek op kosten van de baas thuisblijven.

Maximaal aantal vakantiedagen bijkopen

Over 1,5 jaar krijgen partners die in loondienst zijn daar nog eens vijf weken doorbetaald geboorteverlof bij. 'Doorbetaald' betekent in dit geval 70 procent van het loon. Dus ouders die al wat krap bij kas zitten of zelfstandig zijn, vallen buiten de boot.

Ook voor Jasper (31, automonteur) was de nieuwe regeling een uitkomst geweest. Hij nam bij de geboortes van zijn kinderen Siep, Fien en Wies in totaal bijna zes weken vakantie op.

"Voor een vader verandert er óók van alles. Er komt zoveel op je af, je bent dag en nacht bezig met de zorg voor een kleintje. Ik heb na alle geboortes het maximale aantal vakantiedagen bijgekocht. Dat was het meer dan waard. Een kind moet niet alleen met de moeder binden", zegt hij.

“We hebben mannen lang tekortgedaan.” Jens van Tricht, Emancipator

Veel vaders gaan méér werken

Coen en Jasper zijn niet de enigen die hun vakantiedagen opofferen of puzzelen met zorgdagen om bij hun pasgeboren baby te zijn. Dat de behoefte hieraan groot is, bleek ook uit een onderzoek van Motivaction en WOMEN Inc.: 60 procent van de Nederlandse mannen wil meer tijd met de kinderen doorbrengen.

"Gek genoeg gaan veel vaders alleen maar méér werken als hun kind geboren wordt", zegt Jens van Tricht, die met zijn organisatie Emancipator opkomt voor de emancipatie van mannen. "Een belangrijke reden daarvoor is financieel. Het wordt van ze verwacht dat ze geld in het laatje brengen, hun manier om te kunnen bijdragen aan het gezinsleven. Daarmee hebben we mannen lang tekortgedaan."

Sommige mannen moeten er niet aan denken om tussen de poepluiers te zitten. Gelukkig voor hen is de nieuwe verlofregeling van zes weken niet verplicht. Maar weet wat je mist. Vaders en lesbische moeders die meer tijd met hun kinderen doorbrengen, zijn gelukkiger en hebben een betere band met hun kind. Dat stelt Ilze Smit van het Platform Vaderschap van Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit.

“Werkgevers krijgen een vitalere, gelukkigere en loyalere werknemer.” Ilze Smit, Rutgers

Beter seksleven voor betrokken vader

"Een veelgehoorde klacht bij jonge ouders is dat de moeder de enige is die de baby kan troosten. Als vaders vaker alleen zijn met hun jonge kind, reageren ze ook meer op hem", zegt Smit. Ze hoopt dat de nieuwe verlofregeling de vader uit de 'assistentrol' haalt. Dat zal het voor moeders ook makkelijker maken om weer aan het werk te gaan na een geboorte.

"Werkgevers krijgen een vitalere, gelukkigere en loyalere werknemer terug als deze genoeg tijd met zijn gezin kan doorbrengen", zegt Smit. Uit een poll van Rutgers onder ouders bleek dat de arbeidsproductiviteit van vaders van jonge baby's laag is.

Een aantal bedrijven heeft de WIEG niet afgewacht. Accountantskantoor PWC en advocatenkantoor Stibbe voerden vorig jaar al tien dagen betaald verlof in, werknemers bij ING krijgen een maand vrij als hun partner bevalt en de jonge vaders bij Mastercard zelfs acht weken.

En voor wie nog niet overtuigd is, heeft Smit nog een argument achter de hand: "Onderzoek laat zien dat betrokkenheid bij het gezin ook goed is voor de relatie tussen partners en hun seksleven."



