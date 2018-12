Het waarmaken van haar levenslange droom heeft Dorien Lambrechts niet alleen veel geld gekost; ze moest zelfs de tienjarige relatie met haar vriend opofferen om haar ideale baan te krijgen. "Mensen hebben me voor gek verklaard."

Ze woont op een oude boerderij in de buurt van het Vlaamse Lille, zo'n half uurtje rijden van Antwerpen. De woonplaats van Lamberts is ook haar werkplek; hier gaan privé en het zakelijke leven min of meer samen. Ze heeft van haar levenslange passie een carrière gemaakt. Op de boerderij biedt ze personal development-training aan, waarbij het omgaan met paarden een belangrijke rol speelt.

De levenslange droom om fulltime bezig te zijn met paarden is pas vorig jaar waarheid geworden. Daarvoor zat ze "tussen vier muren containers te verschepen naar andere landen", zegt Lamberts. In andere woorden: ze was customer support-medewerker bij een logistiek bedrijf in de buurt van Antwerpen.

Weet je het moment dat je besefte dat je moest stoppen bij de customer support nog?

"Ik vroeg me al een tijdje af wat voor nut ik had voor de mens daar. Wat was mijn bijdrage? Ik deed mijn werk goed, maar het zorgde niet voor kriebels in mijn buik. Maar ik wist niet zo goed wat ik anders zou gaan doen. Ik was wel bezig met een rijinstructeuropleiding, omdat ik mijn hele leven eigenlijk met paarden wilde werken."

"In februari 2015 kreeg ik opeens een sms van de eigenaresse van de zaak waar ik die opleiding volgde. Ze schreef dat ze "over iets wilde praten". Ze vertelde vervolgens dat ze vanwege een spierziekte moest stoppen met de zaak en vroeg of ik het wilde overnemen. Dat was echt een gouden kans die zomaar langskwam."

Foto: Ivan Deleus

De stap van loondienst naar je huidige leven op de boerderij lijkt me groot. Hoe deed je dat?

"Inderdaad, het heeft tot heel grote veranderingen geleid. Mijn toenmalige baas was in shock dat ik opeens een bedrijf had en zei dat ik daar niet parttime mocht blijven werken, wat ik eigenlijk wilde. Een andere parttimebaan vinden is ook niet gelukt; werkgevers waren bang dat mijn onderneming te veel tijd zou kosten."



"Om de zaak over te nemen, moesten mijn partner en ik een boerderij gaan huren en het huis waar ik al mijn hele leven wilde wonen opgeven. Mijn partner werd afgeschrikt door de financiële risico's, hij wilde wel liever in de comfortzone zitten. 'Ik geef je de vrijheid om je dromen waar te maken', zei hij. We gingen uit elkaar. Het was alsof tien jaar relatie gewoon weg was. Er zat een heel zware emotionele lading bij natuurlijk."

“Mijn partner werd afgeschrikt door de financiële risico's.” Dorien Lamberts

Je hebt dus een hoge prijs moeten betalen om die veilige baan achter te laten.

"Ja. Dit heeft veel bloed, zweet en pijn gekost. Ik voelde ook dat ik mijn team op werk in de steek zou laten als ik wegging. Maar ik wist dat ik mijn droom waar moest maken."

"Het is zwaar geweest, en dat is het nog steeds. Tegelijkertijd is het absoluut de moeite waard dat ik elke dag opsta en de vrijheid heb om met de paarden te zijn, wat voor mij het leukste ter wereld is."

“Sommige vrienden zagen me als pioneer, anderen hebben me voor gek verklaard.” Dorien Lambrechts

Wat had je verwacht van deze carrièrestap?

"Ik vond het heel eng, vooral op het financiële vlak. Ik had helemaal geen ervaring met het ondernemerschap en ook niemand uit mijn familie is ondernemer."

"Ik had een buffer spaargeld en dacht: ik ga door totdat het niet meer kan. Als het niet lukt, moet ik weer een baan nemen, dacht ik. Tot nu toe is het gelukt, ook als het soms wel een beetje krap is. Het helpt ook om van andere ondernemers te horen dat het bijvoorbeeld in de zomer mager is, dat je niet alleen bent."

"Sommige vrienden zagen me als pionier, andere hebben me voor gek verklaard. Ze hebben me afgeraden om dit fulltime te gaan doen. Maar nu achteraf voel ik dat ik de stap (om fulltime zzp'er te worden, red.) eerder had moeten nemen. Ik had het nodig om te kunnen groeien. Elke dag van 5.00 tot 22.00 uur werken met een bijbaan, dat kon niet meer."

Foto: Ivan Deleus

Ondernemer worden in de paardenwereld heeft ook letterlijk een hoge prijs, toch?

"Ja, daarom is het ook extra spannend geweest natuurlijk. Ik heb zeven paarden, waarvan vijf lespaarden. Twee paarden gebruik alleen ik, voor mijn eigen training. Het is belangrijk dat ik mezelf verbeter in mijn horsemanship. Dat is inspirerend voor mij en voor mijn klanten, om te ontdekken hoe we allemaal op ons eigen manier vooruitgang kunnen bereiken."

"Vorig jaar zijn twee paarden onverwacht gestorven. Dit komt dus met grote risico's en zwaar werk elke dag. Ook als er nu goed geld binnenkomt."

"Er komen veel mensen naar mij met een paardendroom en ik zeg: sta stil bij het feit dat dit leven óók veel zorgen brengt. Ook als het sneeuwt en het water in de leidingen bevriest, moet je hiermee bezig zijn en de situatie oplossen."

Wat is het lastigst aan je nieuwe rol?

"Dat je de hele tijd keuzes moet maken. Een voorbeeld: vorige week heb ik besloten dat ik de 'kindercamps' niet ga doen in 2019. Dat is lastig om achter te laten, omdat het een goed concept is en heel leuk is om te doen. Maar het past niet in de richting die ik nu op wil met het bedrijf, waar ik me meer moet richten op een nichepubliek. Het imago van de zaak moet duidelijker."

"In de laatste jaren heb ik geleerd dat ik niet zo veel moet denken van: misschien zullen sommige klanten dit niet prettig vinden. Maar dat ik een level hoger moet denken: wat hoort bij mijn concept, en waarnaar is vraag?"

"En hoe weet ik dat ik iets moet laten gaan? Als volledige zzp'er vraagt mijn onderneming heel veel tijd en energie. Dan moet ik focussen op die projecten die passen bij de persoon die ik wil zijn."



