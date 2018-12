Wie last heeft van millennialproblemen kan overal terecht. Millennialcoaches en - trainingen helpen je om te gaan met jouw problemen als millennial óf helpen de werkvloer juist aantrekkelijk te maken voor deze generatie. Inmiddels zijn de oudste millennials dik in de dertig. Hebben ze nou nog steeds hulp nodig?

Ja, zegt Manny Moerman, zelfstandig millennialcoach. Grote bedrijven werken nog steeds top-down en hebben moeite deze groep aan te trekken. Millennials zijn er niet tevreden en gaan jobhoppen, en bedrijven moeten echt hun best doen om zich aan te passen.

Deze groep, geboren in de jaren tachtig en negentig en deels inmiddels dik in de dertig, werd dit jaar opnieuw onderzocht in Het Millennialonderzoek 2018. Generatie-experts ondervroegen 3.300 millennials in ruim honderd Nederlandse organisaties, in vrijwel alle branches.



Drie kwart van de millennials verliest veel energie op zijn werk door bureaucratie, slecht leiderschap en het gevoel van onmacht dat dit met zich meebrengt, blijkt uit het onderzoek. Millennials hebben thuis geleerd om zelf na te denken, stellen de onderzoekers, en door anderen bedachte directieve werkinstructies werken vaak contraproductief. "Het beperkt hun creativiteit en hun behoefte aan autonomie."

“Een millennial wil meteen verschil maken.” Manny Moerman

'Ze willen meteen resultaten'

We zijn allemaal individuen met onze eigen persoonlijkheden en voorkeuren, benadrukt millennialcoach Moerman, maar over het algemeen valt er over de groep wel wat te zeggen.

"Een millennial wil heel graag onmiddellijk bijdragen aan een organisatie en meteen verschil maken. Wat ze geleerd hebben willen ze gelijk in de praktijk brengen, maar als je ergens nieuw in een organisatie komt, moet je echt nog heel veel leren; nieuwe software, vakkennis, omgaan met de bedrijfscultuur."

De millennials die Moerman coacht hebben moeite met geduld, omgaan met autoriteit en het rustig analyseren van situaties. Anderzijds kloppen bedrijven bij Moerman aan, omdat de millennials weglopen vanwege een gebrek aan uitdaging en feedback. Ze voelen zich niet serieus genomen en houden niet van politieke machtsspelletjes, zegt Moerman.

"Autoriteit op basis van kennis wordt over het algemeen wel geaccepteerd, maar niet als het puur om macht gaat. Ook kennis die niet met iedereen gedeeld wordt, maar verdeeld wordt op basis van need to know frustreert deze groep enorm."

“Als kennis niet met iedereen wordt gedeeld, raakt millennial gefrustreerd.” Manny Moerman

'Labels? Laten we dat niet doen'

Terwijl managers én millennials zich bezighouden met de problemen van deze generatie, gelooft de wetenschap er niet in.

Generatiedenken en labels op millennials plakken; laten we dat niet doen, zegt Janka Stoker. Zij is hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering en schreef het boek Goede leiders zweven niet met collega Harry Garretsen.

Het is mode in de managementwereld om steeds iets nieuws te bedenken, zegt zij. "Zonde van de tijd, energie, en het geld. En zielig voor de manager die er weer wat mee moet."

Op het inhuren van millennialcoach is niets tegen als het individu ermee geholpen wordt, zegt Stoker, maar stereotyperen doet alleen niet veel recht aan het individu. Generatiedenken is populair, maar niet goed te onderzoeken, legt Stoker uit.



"Er is geen goede methode om dit te onderzoeken, omdat je leeftijd en generatie niet kan scheiden en apart kunt onderzoeken. De wetenschappelijke studies die zijn gedaan naar generatiedenken tonen aan dat er geen verschillen in generaties zijn."

“Generatiedenken is een managershype. Zielig dat zij daar weer wat mee moeten.” Hoogleraar Janka Stoker

Babyboomers kunnen ook narcist zijn

Er zitten veel meer verschillen binnen groepen dan tussen groepen, zegt de wetenschapper, en de kenmerken die op millennials worden geplakt zijn persoonlijke kenmerken. "Er wordt gezegd dat ze narcistisch zijn. Maar ook daarvan blijkt uit onderzoek dat het niet klopt. Er zijn bijvoorbeeld net zo veel narcistische babyboomers."

Als je dan toch naar verschillen tussen groepen wilt kijken, dan heeft het veel meer zin om in plaats van naar verschillen tussen generaties naar verschillen in behoeften van medewerkers, gekoppeld aan hun leeftijd, of bijvoorbeeld culturele verschillen te kijken, zegt Stoker.

De verschillen tussen generaties hebben veel meer variabelen dan alleen de generatie waar je toe behoort, zegt Stoker. "Toen ik 26 was, had ik ook behoefte aan feedback en aan bevestiging. Ik had alleen geen sociale media en geen vrienden die me de hele dag door hartjes stuurden. En hoe tolerant je bent voor autoriteit, is meer afhankelijk van de cultureel bepaalde machtsafstand dan van je generatie."

Wij als wetenschappers moeten managers informeren en weerbaarder maken tegen hypes, vindt Stoker. "Er zijn groepen die er baat bij hebben dat generatiedenken steeds maar te prediken. In Amerika is een millennialcoach die 20.000 dollar per uur vraagt om managers te helpen bij het omgaan met millennials. Het is de verantwoordelijkheid van wetenschappers om onze kennis te delen en managers te helpen tegen ongefundeerde adviezen."



