"Ik vertrek!", zei Frank Hupse een jaar geleden. Hij liet Nunspeet achter voor Scandinavië. Maar een baan vinden was veel lastiger dan verwacht.

Er was eigenlijk niks mis met zijn werk bij het waterzuiveringsbedrijf op de Veluwe. Maar na negentien jaar bij dezelfde werkgever wilde Frank Hupse iets nieuws.

De vraag was alleen wat die nieuwe uitdaging zou zijn, voor hem en vriendin Jessica Krul. Met twee paarden, honden en stabiele inkomens is het lastig om zomaar het roer om te gooien. Tenzij er iets bijzonders gebeurt.

Weet je nog hét moment dat je bedacht dat je naar het buitenland moest verhuizen?

"Toen de eigenaresse van de camping waar mijn vriendin werkte was overleden, rees de vraag of Jessica daar wilde blijven werken onder de nieuwe eigenaar. Of iets compleet anders wilde gaan doen. Ik zat bijna twintig jaar bij dezelfde baas. We wilden allebei iets nieuws, meer rust en vrijheid."

"Jessica was veel naar Zweden gereden met de vrachtwagen en ik voelde me altijd aangetrokken tot Canada. Ik was nooit in Zweden geweest, maar dacht dat het een beetje hetzelfde zou zijn. We hebben ook vrienden die eerder naar Zweden zijn geëmigreerd. Dus we gingen een keer naar Zweden, rondreizen met de camper. Toen we in de buurt van Stockholm waren en zagen hoeveel natuur er was overal, toen was het voor mij al duidelijk."

Foto: Frank en Jessica

Hoe was het om een nieuwe baan te vinden in Zweden?

"Heel lastig, veel lastiger dan ik had verwacht. Nadat ik zo'n zestig sollicitaties had gestuurd, had ik maar één reactie en die was van een internationaal bedrijf. Zweedse bedrijven op het platteland willen het liefst Zweden in dienst hebben, is mijn ervaring."

"Mijn oude werkgever in Nederland had al gezegd dat ik terug mocht komen, mocht ik geen werk vinden. Dus de eerste maanden deed ik dat. Elke vier weken ben ik teruggevlogen naar Nederland om drie weken te werken, dan weer terug naar Zweden voor een week. Zo ging het door, gedurende drie maanden. Mijn vriendin is de hele tijd in Zweden gebleven om voor de paarden en honden te zorgen."

"Via mijn oude werkgever heb ik uiteindelijk een baan in Zweden gevonden. In dezelfde branche: Ik ontwerp waterbehandelingsinstallaties voor zwembaden, ziekenhuizen en gemeentes."

Een vaste woonplaats vinden was ook lastig, heb je verteld

"Ja, we hebben drie keer moeten verhuizen sinds we hier in 2017 kwamen. Op het eerste adres mochten we een half jaar blijven, maar na drie weken zijn we vertrokken. Het is natuurlijk lastig omdat we alle dieren mee hadden."

"Een tussenoplossing was ons verblijf in een stuga (een soort hutje, red), voor negen weken. Maar die was niet winterhard, dus de eerste winter hebben we doorgebracht op een camping in Asele (in Lapland, zo'n 2.060 kilometer rijden van Amsterdam, red.). De mensen daar zijn echt vrienden voor het leven geworden, we zijn hen zo dankbaar voor alle hulp."

"Toen ik hoorde dat ik voor mijn nieuwe baan gestationeerd zou worden in Pitea (zo'n 2.280 kilometer van Amsterdam) zijn we op zoek gegaan naar een huis. Er kwam er één beschikbaar met 21 hectare grond; we zijn verliefd geworden op deze plek. Het is er echt prachtig, met een mooi uitzicht over het bos en een rivier. Hier wonen we nu sinds juni."

Je werkt nu dus in dezelfde branche, maar in een nieuw land. Wat is het grootste verschil?

"Je krijgt hier veel meer vrijheid als werknemer, is mijn ervaring. Ik mag af en toe vanuit huis werken, de manager heeft vertrouwen in je. Dat betekent ook dat je zelfstandiger moet zijn. Als ik bijvoorbeeld naar een klus moet in Örebro dan krijg ik gewoon het vliegticket en de rest moet ik zelf regelen. Dat vind ik iets moois hebben."

"Je hebt hier ook veel minder lagen structuur en hiërarchie. In Nederland heb je veel te maken met tussenmanagers. In Zweden mag ik meer eigen initiatief nemen en ik ga op een andere manier te werk. Dat past heel goed bij me."

Wat is het lastigste van deze switch geweest?

"Op internetfora kan je heel veel lezen over hoe het is om van Nederland naar Zweden te verhuizen. Mensen denken dat ze weten hoe het zit. Dan kom je hier en besef je dat niks klopt van wat je hebt gelezen."

"Een voorbeeld: Op de lange termijn willen we hier een bedrijf starten en daarom kregen we het advies van Nederlanders om eerst het bedrijf te registreren, voordat we Zweedse BSN-nummers gingen aanvragen. Dat zou het proces versnellen. Als ik iemand dit kan afraden, dan doe ik dat heel erg graag. Dit heeft ons heel veel geld gekost en zorgen gebracht."

"Op het internet vertellen mensen alleen maar succesverhalen. Ze denken dat ze weten hoe het zit in Zweden, maar dat is niet zo."

Veel Nederlanders hebben een Ik Vertrek-achtige droom over Scandinavië. Wat zijn jouw beste tips voor hen?

"Ga zelf op pad in het land waarheen je wil verhuizen. Het is goed om eerst het land te leren kennen voordat je kiest waar je precies wilt wonen. De provincies verschillen vaak veel van elkaar."

"We hebben ook superveel spullen meegenomen vanuit Nederland. Mensen dachten dat we gek waren. Maar vaak heb je heel veel gereedschap nodig en het wordt ontzettend duur als je alles nieuw moet kopen. En onhandig, natuurlijk."

"Jezelf goed voorbereiden voor de winter is ook heel belangrijk. Zorg ervoor dat alle leidingen en het water goed in orde zijn voordat de grond bevriest, anders kan je problemen krijgen. En dat je altijd boodschappen in huis hebt en hout voor het haardvuur."

"De auto moet ook winterklaar zijn met een extra startaccu en sneeuwbanden. Neem altijd een tweede jas mee in de auto, een gasflesje en wat je nog meer nodig hebt om je warm te houden. Je weet nooit wanneer de auto kapot gaat in de kou. In de laatste winter hebben we dit twee keer moeten meemaken. Dus nu zijn we voorbereid."