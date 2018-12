De vakbonden en autobrancheorganisatie BOVAG zijn het eens geworden over een nieuwe cao, waardoor er een einde komt aan de stakingen bij garages. Volgens FNV blijft de zaterdag voor automonteurs door het akkoord een vrijwillige werkdag met toeslagen.

Het gaat om een landelijke cao voor zo'n 85.000 mensen. De partijen zijn onder meer een loonsverhoging en een regeling voor oudere werknemers en duurzame inzetbaarheid overeengekomen.

BOVAG probeerde tevens afspraken te maken over verplicht inroosteren op zaterdag. Maar daar waren de bonden fel tegen en er werden daarom diverse stakingen opgezet. "Er komt nu weer rust in de garages, doordat er eindelijk naar de medewerkers is geluisterd", zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper.

Voorzitter Bertho Eckhardt van BOVAG spreekt van een "mooie uitkomst". Volgens hem bleek de kwestie rond de zaterdagen "een brug te ver".

"Wel hebben we in het principeakkoord afgesproken dat BOVAG en vakbonden daar gezamenlijk nader onderzoek naar doen en samen voorstellen gaan maken om dat in een volgende cao mee te nemen", aldus de werkgeversvoorman.