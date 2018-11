Werk De carrièrestap: Van restauranteigenaar naar schuldhulpverlener Als bekende ondernemer in Tilburg maakte hij zich zorgen over wat mensen zouden denken van zijn stap: van werkgever naar schuldsanering en de voedselbank. De angst van Ivan Otten was terecht: "Zonder status stelde ik niks meer voor bij de mensen." Inmiddels helpt hij mensen met hun schulden.