Agile, oftewel snel werken, met je scrummaster sprintjes trekken en elke twee weken je resultaten presenteren? Tamelijk vermoeiend, maar we moeten wel, zeggen experts. "De wereld gaat te snel voor hiërarchie."

Een nieuwe techsavvy generatie betreedt de werkvloer, slimme start-ups schalen razendsnel op, steeds meer mensen willen als zzp'er een uitdagender leven en hoger salaris en dus móeten we 'Het Nieuwe Werken' constant opnieuw uitvinden, zegt Justin Jansen, hoogleraar Ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit.

"Zeker de laatste jaren komen er steeds nieuwe methodes, en ze hebben allemaal één doel: versnellen."

En dus introduceren bedrijven manieren van werken die de vaart erin houden en werknemers dwingen om zelf met resultaten te komen.

“Hiërarchie op de werkvloer is niet houdbaar” Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap

Agile is de frisdrank, scrum de cola

Rini van Solingen is hoogleraar Software Engineering aan de TU Delft en schreef meerdere managementboeken over agile werken en scrum.​ Agile betekent niets anders dan wendbaar, vertelt hij, en is de paraplu waaronder deze ritmische manieren van werken vallen.

Agile is de frisdrank, scrum is de cola, zegt Van Solingen. "Scrum is het bekendst. Daarnaast heb je nog lean en kanban." Het woord scrum komt uit de rugbysport: als één team vechten om je doel te bereiken.

'Het Nieuwe Werken' van de vorige eeuw, vertelt Van Solingen, betekende vooral veel flexwerken dankzij nieuwe technologie. "In de praktijk kwam dit nieuwe werken neer op een enorme kostenbesparing voor bedrijven. Er kwamen flexplekken en er werd bespaard op reiskosten."

Voor het nieuwste 'Nieuwe Werken', agile, moeten teams juist dicht bij elkaar zijn om snel te kunnen schakelen en is veel thuiswerken niet meer de bedoeling.

“Scrum is geen doel, maar een middel” Rini van Solingen, hoogleraar en auteur

Stand-up en dan sprinten

"Bedrijven die met scrum werken pakken een complex vraagstuk, en maken er kleine, oplosbare opdrachten van die ze met een klein team oplossen. Dat is een heel andere manier van werken dan wanneer je met een groot team aan een opdracht werkt en daar na twee jaar een verslag over schrijft."

De teams werken gericht aan een opdracht en doen daar twee weken over. Dat heet een sprint. Dagelijks wordt er een stand-up gehouden waarin iedereen de vorderingen bijhoudt en na de afgesproken periode gaat het team door met de volgende opdracht. Dat is de scrumaanpak, aldus de hoogleraar Software Engineering. De term komt uit de softwarebranche, waar de ontwikkelingen snel gaan en medewerkers zich aan dat tempo moeten aanpassen.

'Van het woord scrummen krijg ik bultjes'

Rini van Solingen krijgt "bultjes in z'n nek" van het woord scrummen. "Met scrum werken is geen doel, maar een middel. Er een hype van maken en overal sticky notes op plakken en vervolgens vergeten waar je mee bezig was schiet niet op. Het kan je klanten niks schelen of jij scrumt, als de dienst of het product maar snel wordt geleverd."

De post-its spelen wel degelijk een rol in de scrumaanpak, zegt Van Solingen. "Je schrijft op waar je mee bezig bent, wat je hebt gedaan en wat je nog moet doen. Als het af is, gooi je het briefje weg. Zo hoef je geen Excel-sheets bij te werken, maar kun je gauw verder." Het mooie van scrum, aldus de hoogleraar, is dat elk bedrijf het kan toepassen.

"Je pakt een probleem, bijvoorbeeld illegale kerstboomverbranding tijdens Oud en Nieuw. Met je team ga je een app voor de Nederlandse Politie bouwen om dit op te lossen. Na de sprint ga je door met de volgende opdracht."

Mkb overleeft niet zonder agile

Bijna alle sectoren worden geacht steeds sneller te veranderen, goedkoper te werken en te innoveren, zegt Jansen, hoogleraar Ondernemerschap. Daarom is het oude systeem, hiërarchie op de werkvloer en bureaucratie, niet houdbaar. Bedrijven die niet innoveren en niet snel met oplossingen voor de klant komen, gaan het niet redden, aldus Jansen.

"Agile werken hoor je zo veel dat het lijkt alsof iedereen het al doet, maar vooral grote bedrijven en overheden werken agile. In het mkb speelt dit nauwelijks en is men bezig met de waan van de dag. Die bedrijven zijn niet toekomstbestendig."

Snel werken en constant deadlines; niet iedereen wordt er gelukkig van, zegt Jansen. "Als organisatie moet je je personeelsbestand eerst goed onder de loep nemen, want niet iedereen heeft de ambitie om innoverend en ondernemend te werken, en het is bepaald geen zachtaardige omslag."

Steeds sprintjes trekken en opnieuw beginnen wordt op den duur vermoeiend, aldus Jansen. "Toch moet je als bedrijf tempo blijven houden om de veranderingen aan te kunnen."

De wereld gaat te snel voor hiërarchie en dat zal verdwijnen. "Of je met scrum werkt of niet, iedereen moet sneller werken", aldus Van Solingen.

