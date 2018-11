Het zal nog erg lang duren voordat de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht is. Dat zegt Paulien Osse, directeur van Loonwijzer.nl, donderdag in gesprek met Dit Wordt Het Nieuws Podcast naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is de gecorrigeerde loonkloof tussen 2004 en 2016 niet verkleind. Bij overheidsbanen verdient een man gemiddeld 5 procent meer dan een vrouw. In het bedrijfsleven is dat verschil zelfs 7 procent.

"Dit ligt aan de wereld", zegt Osse wanneer haar gevraagd wordt naar een verklaring voor het verschil. Volgens de ondernemer ligt het dus niet aan de werkgevers of de werknemers.

"Het ligt aan het feit dat mannen op de arbeidsmarkt fulltime werken en dat we dat normaal vinden", stelt Osse, "We vinden het normaal dat vrouwen stoppen of minder werken als ze kinderen krijgen. Als we dat normaal blijven vinden, hou je dat verschil."

Keerpunt als vrouwen kinderen krijgen

Het krijgen van kinderen is mogelijk ook terug te zien in de cijfers van het CBS. Vrouwen tot 26 jaar in het bedrijfsleven verdienen meer dan hun mannelijke evenknieën. Bij overheidsbanen verdienen vrouwen tot zelfs 36 jaar meer.

"Het goede nieuws is dat vrouwen onder de 32 gemiddeld iets meer verdienen dan mannen", vertelt Osse.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel hoogopgeleiden sterker toeneemt onder vrouwen dan onder mannen. "Ze zijn hoger opgeleid, ze werken harder en maken meer uren. Dit verandert weer als ze kinderen krijgen", vervolgt de directeur van Loonwijzer.nl.

Verschil wordt groter vanaf 36 jaar

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen wordt groter naarmate ze ouder worden. 26-jarigen verdienen in het bedrijfsleven in 2016 gemiddeld 16 euro per uur, vrouwen 15 euro. Tien leeftijdsjaren verder is de loonkloof al bijna 2 euro.

Deze kloof is het grootst in het bedrijfsleven. Mannen van 36 jaar die in dienst zijn van de overheid verdienen gemiddeld 27 euro per uur en vrouwen van dezelfde leeftijd 26 euro.

Bij 46-jarige werknemers bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij de overheid ongeveer 3 euro, terwijl het loonverschil in het bedrijfsleven dan al ongeveer 6 euro per uur bedraagt.

'Vrouwen moeten vaker onderhandelen'

Een van de tips die Osse benadrukt, is dat vrouwen vaker moeten onderhandelen over hun salaris. "Onderhandel je niet, dan krijg je niks. Onderhandel je wel, dan kan je meer geld krijgen."

Bovendien is het volgens de ondernemer slim om wat extra uren te maken. "Elke keer als je twintig uur werkt of weinig wil werken, neem er één of twee uur bij, dat scheelt je enorm per saldo."

Daarbij moeten vrouwen meer lef tonen om in leidinggevende posities terecht te komen. "Als jij je vinger niet opsteekt omdat je denkt dat mannen het beter kunnen, dan krijg je hem nooit", sluit Osse af.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!