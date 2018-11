Werk Taaldeskundige Wim Daniëls: 'Iedereen weet dat een bilateraaltje belachelijk is' Even een bilateraaltje met je collega inschieten. Met je team scrummen om de bottlenecks te tackelen. Op maandagochtend syncen en de neuzen dezelfde kant op krijgen. Kantoorjargon, doorspekt met clichés en Engels, we love to hate it. Waarom is het zo hardnekkig en komen we er ooit van af? We vroegen het taaldeskundige Wim Daniëls.