Ons katern Overig maakt plaats voor dagkaternen. Voortaan is het bij NU.nl elke maandag werkdag.

Deze week: Van olympisch goud naar kantoorslaaf: 'Emoties in een gewone baan zijn vlakker'

Word je gek op kantoor? Het ligt niet per se aan jou (of je collega's)

En de video: Wat is een circulaire economie?

Dat betekent dat je vandaag het katern Werk vindt.



Onze economieredactie is verantwoordelijk voor dit katern. Deze redactie brengt je natuurlijk al dagelijks het allerbelangrijkste economische nieuws en legt dat aan je uit.



Maar er is zoveel meer op het gebied van economie. Voor dit wekelijkse katern Werk kijken onze redacteuren met een kritische blik naar alles wat opvalt op de werkvloer of rondom het thema carrière.



En we willen inspireren. In de wekelijkse rubriek De Stap vertelt iemand waarom zij/hij van baan, branche of misschien zelfs beroep is gewisseld. Wanneer besefte je dat je de stap moest maken?



Benieuwd naar de rest van de week? Die ziet er zo uit:



Maandag: Werk | Dinsdag: Gezondheid | Woensdag: Geld | Donderdag: Auto | Vrijdag: Eten en drinken | Zaterdag: Wetenschap | Zondag: Wonen