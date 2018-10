De gemiddelde stagevergoeding van een hbo- of universitaire stagiair is in twee jaar tijd met 12 procent toegenomen tot 588 euro per maand. Rechtenstudenten verdienen het meest: 705 euro.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 werkgevers van het online carrièrenetwerk Magnet.me. Vincent Karremans, oprichter van Magnet.me: "We horen al een tijd over toenemende krapte op de arbeidsmarkt en dat vertaalt zich nu naar hogere bedragen voor stagiairs. Bedrijven en organisaties willen het grootste talent zo vroeg mogelijk binnenhalen en zijn bereid daar steeds meer geld voor uit te trekken."

De meest lucratieve stage is het Associate Consultant Internship bij EY-Parthenon. De maandelijkse vergoeding bedraagt daar 3.000 euro per maand.

Na EY-Parthenon volgen stageplaatsen bij Procter & Gamble met 1.200 euro en LOGEX met een vergoeding van 1.000 euro per maand. Karremans: "In de top is de war for talent echt losgebarsten."

Niet alle hbo- en academische stagiairs plukken de vruchten van de 'oorlog om talent': in de hospitality branche verdient een gemiddelde stagiair 250 euro per maand, en in de designsector 188 euro. Stagiairs in de sectoren design, logistiek, marketing en retail zullen vast een hoop leren, maar verdienen vaak niets, aldus Magnet.me.