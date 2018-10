Werk Achtergrond Burn-out of werkloos? Er komt meer geld voor omscholing Een krappe arbeidsmarkt, te veel werklozen en een verschuiving in gevraagde kennis door oprukkende digitalisering: het kabinet verwacht dat het nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) hier een oplossing voor is. Er komen individuele potjes waarmee iedereen zich kan om- of bijscholen.