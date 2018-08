Potentieel zorgpersoneel kan terecht bij regionaal loket

Bij deze regionale loketten krijgen zij-instromers alle informatie die ze nodig hebben om hen over te halen de zorgsector in te stappen. Ook twijfelend zorgpersoneel dat de sector dreigt te verlaten kan er terecht voor bijvoorbeeld omscholing.

"We moeten potentiële uitstromers snel bij de hand nemen en perspectief bieden op een andere baan in de zorg", zegt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van de branchevereniging Actiz en van ouderenzorggroep Elde tegen Het Financieele Dagblad.

Joppe: "Als blijkt dat iemand toch niet gelukkig is in de ouderenzorg, moet hij worden doorverwezen naar een andere zorgwerkgever in de regio, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Het is zonde als we hem verliezen aan de ICT."

Zorgbaan moet gepromoot worden

De regionale adviesloketten komen voort uit afspraken die de sector met het ministerie van Volksgezondheid maakt om personeel aan te trekken en te behouden. In de zorg werken nu 1,2 miljoen mensen. In 2022 dreigt een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers als er niet snel wordt gehandeld, meldde de Rijksoverheid in mei dit jaar.

Het plan is onderdeel van de publiekscampagne 'Ik Zorg', dat dit najaar van start gaat. De campagne moet zo veel mogelijke mensen warm maken voor een baan in de zorg.