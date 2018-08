Komkommertijd op werk? 'Begin wat later, ga wat eerder weg'

De hele zomer onderuitgezakt je achturige werkdag afvinken bevordert niet bepaald je positieve werkenergie, zegt Martin Hersman. Hersman, voormalig topschaatser, werkt bij Lifeguard, een adviesbureau dat vitaliteitstrainingen geeft aan grote organisaties als de Rijksoverheid, FrieslandCampina, Aegon en ING.

Hersman: "In de zomer is er minder afleiding, en dus werk je productiever. Uit onderzoek blijkt dat na elke afleiding, een appje, een melding van Instagram of een mailtje dat oppopt, het twaalf tot twintig minuten duurt voordat je weer volledig geconcentreerd kunt werken."

Als dat wegvalt is er volgens Hersman ineens alle tijd om projecten voor te bereiden, de agenda voor de komende maanden effectief in te plannen. "En dat zonder je af te laten leiden door collega's."

Financebedrijven of overheden zitten vaak vast in een trage manier van werken, met veel overleg en weinig ruimte voor het zelf oplossen van problemen, zegt Hersman.

In de zomer ervaren deze werknemers meer autonomie, stelt het adviesbureau, en dat voelt goed. Hersman: "Je merkt dat alles loopt zoals het moet. In de zogenaamde komkommertijd besef je ineens hoe ingewikkeld je het jezelf al die maanden hebt gemaakt."

Laat zien wat je kan

Volgens Tosca Gort, arbeidspsychologe, is de zomerperiode heerlijk voor zowel managers als uitvoerende werknemers, als de werksfeer het toelaat. "Je kan boeken en blogs lezen over je vakgebied, je planning ordenen, je hoofd leegmaken, creatieve ideeën bedenken, doelen voor jezelf opstellen."

De zomerperiode is bovendien hét perfecte moment om je ambities te laten zien, zegt Gort. "Je manager kan dat sturen door te zeggen: eind augustus wil ik drie leuke, creatieve ideeën van je horen en daar gaan we mee aan de slag. Zo leer je je baan opnieuw waarderen, kun je spelen, experimenteren en brainstormen."

Verveel je je dood op kantoor in de zomer, dan krijg je niet genoeg vrijheid van je werkgever om creatief te zijn en zelf met ideeën te komen, denkt Gort. "Waarschijnlijk zit je vast in een patroon, maar niemand zegt toch dat je geen gave dingen mag bedenken als het rustig is?"

Begin later, ga eerder weg

Minder afleiding, geconcentreerder werken en lange, zonnige dagen: waarom zou iemand dan acht uur lang z'n tijd moeten volmaken op kantoor?

Hersman: "Begin wat later, ga wat eerder weg. Zorg dat je levert volgens de afspraken, en geniet van de zon. In Noorwegen doen ze dat ook, daar kunnen ze in de zomer eindelijk genieten van het daglicht en de prachtige natuur. Er komen nog genoeg donkere maanden aan."

In de zomer doe je wat rustiger aan, maar ga zeker niet stilzitten, zegt Esmeralda Korteweg van adviesbureau De Gelukkige Loopbaan. Bijpraten en de banden aanhalen met je collega's van andere afdelingen, je mailbox opruimen en op zoek naar nieuwe contacten op mee te netwerken zijn perfecte zomerbezigheden, vindt Korteweg.

"Voor bedrijven is september het echte begin van een nieuw jaar, niet 1 januari, dus dit is een uitstekende tijd om een nieuwe start voor te bereiden en te reflecteren op de periode die achter je ligt."

Hou het vast

Het zomergevoel is best vast te houden, meent Hersman. Hij adviseert een 'voeten op tafel'-gesprek in september, als al je collega's weer binnendruppelen. "Met jouw productieve energie kun je tegen ze zeggen: in de vakantie lukte het ook, misschien kunnen we het wat simpeler aanpakken."

Na de zomer pak je je uitvoerende taken weer op, zegt Gort. "Lummelen en creatief zijn kun je niet te lang doen. De zomer is daar perfect voor en je inzichten neem je mee voor de rest van het jaar."