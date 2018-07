Vrijwilligerswerk kan een slimme carrièremove zijn

Zit je tijdelijk zonder werk, wil je na een burn-out langzaam weer wennen aan de werkvloer of je cv uitbreiden? Vrijwilligerswerk is niet alleen bomen snoeien en koffiedrinken, vertelt Anne Fleur van Winkelhoff van vrijwilligersorganisatie U Centraal in Utrecht. De vrijwilligers die zij werft, willen vooral hun talenten inzetten en ervaring opdoen in een andere bedrijfstak.

Van Winkelhoff: "Vrijwilligers die zich opgeven, zijn bijvoorbeeld juristen of boekhouders die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt en meer van betekenis willen zijn. Veel mensen hebben interesse in een baan in de hulpverlening. Op deze manier delen ze hun eigen kennis, maar werken ze tegelijk als een soort hulpverlener."

Zo kunnen de financiële vrijwilligers van U Centraal een statushouder helpen met het aanvragen van uitkeringen, trainingen geven over hoe je financieel weer op orde raakt of iemand met psychische problemen ondersteunen met het betalen van hun rekeningen.

Opstapje naar een nieuwe baan

49,1 procent van de Nederlanders was in 2017 actief vrijwilliger, blijkt uit cijfers dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde. Meer dan de helft noemt als motivatie "het leuk vinden om te doen" (56,9 procent). En 5,8 procent ziet vrijwilligerswerk als een opstap naar een betaalde baan.

Van Winkelhoff: "Onze financiële vrijwilligers willen graag hun kennis en expertise delen, zodat ze ook zelf iets kunnen toevoegen aan hun portfolio. Een van onze vrijwilligers hebben we na een tijdje zelf aangenomen, omdat de trainingen die ze gaf zo goed waren."

Ook Eva Bos van Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) dankt haar huidige betaalde baan aan het doen van vrijwilligerswerk.

"Ik werkte in de marketing en communicatie, maar ik wilde graag meer doen. Ik meldde me aan bij de VCA en deed interviews voor hun Instagram-account en de website. Na een paar maanden was er een interne vacature en kon ik solliciteren. Ik werd aangenomen. Dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken."

Onbetaald werk doen dat je echt leuk vindt, heeft volgens Bos nut. "Toen ik mijn vrijwilligerswerk op m'n cv had gezet, werd ik veel vaker uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Ik kon me blijven ontwikkelen en bleef zelfverzekerd over mijn kwaliteiten."

Cv opbouwen

Wat Nederlanders het liefste onbetaald doen, is helpen bij een sportclub voor kinderen, gevolgd door sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp. Daar wordt gemiddeld 3,5 uur per week aan besteed, rekende het CBS uit.

Praktische hulp van iemand met kennis van zaken is nuttig voor hulpbehoevenden, maar net zo handig voor jonge mensen aan het begin van hun carrière. Zo wordt het juridisch spreekuur van U Centraal gerund door rechtenstudenten, vertelt Van Winkelhoff.

De studenten kunnen hun kennis delen en doen gelijk ervaring op met mensen. Want als jongere kun je je hele studie doorlopen zonder je sociale vaardigheden te oefenen, stelt van Winkelhoff.

"Dat maakt vrijwillige hulpverlening een geweldige toevoeging op je cv. Als jouw toekomstige werkgever ziet dat je je kennis al tijdens je studie in de praktijk hebt gebracht, is dat echt een enorme pre. Bovendien zegt het wat over je karakter."

Toekomstmuziek

Het doen van vrijwilligerswerk is dus een win-winsituatie. Maar wie zich geen vrije tijd kan veroorloven, zal zich niet snel aanmelden bij een vrijwilligerscentrale voor een onbetaalde bijbaan op niveau.

Daar komt volgens trendwatcher en filosoof Ruud Veltenaar in de toekomst verandering in. Hij verwacht dat een volledige betaalde baan er vanaf 2040 voor niemand meer inzit en dat het doen van onbetaald werk binnenkort de gewoonste zaak van de wereld is.

"In 2040 zullen er mede door de robotisering niet genoeg banen zijn voor iedereen en dus wordt het basisinkomen onvermijdelijk. Dat betekent een verandering van hoe we werk gaan zien. Vrijwilligers worden nu nog vaak gezien als altruïsten met een goed hart en wat uurtjes over, maar het leger vrijwilligers wordt groter en groter."