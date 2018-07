Twijfel je nog? Deze studies geven je de meeste kans op een baan

De inschrijftijd voor een nieuwe opleiding is inmiddels verlopen - maar twijfelaars mogen hun keuze nog herzien tot het begin van het collegejaar in september. Uitkeringsinstantie UWV onderzocht samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) welke opleidingen de komende jaren een goede kans geven op een baan op niveau.

"Eerlijke en goede voorlichting voorkomt een hoop spijt en ellende", zegt Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij het UWV. "We hebben een robuuste analyse gedaan voor de komende vijf jaar. Je kunt niet het ene jaar zeggen dat een opleiding baangarantie geeft, en het jaar daarop weer wat anders. Jongeren moeten een belangrijke keuze maken en de informatie moet betrouwbaar zijn."

Handig én technisch

Van Smoorenburg heeft de gouden tip voor wie na zijn opleiding gelijk aan de slag wil. Van Smoorenburg: "Mechatronica. De werkloosheid in deze branche staat al jaren op 0 procent. De kans op een vast contract is groot en het inkomen is hoog."

Als mechatronicus ben je technisch én handig met computers. Een student aan deze opleiding leert hoe je mechanische systemen zelf bedenkt, ontwerpt en programmeert.

De behoefte aan mechatronisch ingenieurs is zo groot dat de voltijds hbo-opleidingen zijn opgezet op initiatief van het bedrijfsleven, vertelt Bart-Jan van Lierop, teamleider Mechatronica Engineering bij Fontys Hogescholen.

Van Lierop: "Aan mechatronica hebben we slim geprogrammeerde elektromechanische apparaten en systemen te danken, zoals robots, drones, exoskeletten, productielijnen en automatische piloten."

Mechatronica is onmisbaar voor allerlei sectoren, zegt van Lierop. "Voor industrie, zorg, logistiek, offshore, land- en tuinbouw bijvoorbeeld, maar ook in woningen en revalidatie wordt mechatronica steeds belangrijker." Sinds 2011 kun je bij vijf hogescholen in Nederland mechatronica als zelfstandige hbo-studie volgen.

Bouwers gezocht

Metselen, glaszetten, dakdekken: wie twee rechterhandjes heeft en van plan is om een mbo opleiding te volgen heeft volop kansen in de bouw. Dit jaar kreeg de sector er negenduizend vaste banen bij, en tweeduizend banen voor flexibel personeel. Zo hard groeide de werkgelegenheid in de bouw sinds 2007 niet meer.

Van Smoorenburg: "De bouw is gevoelig voor schommelingen in de economie en nu het daarmee goed gaat zie je dat afgestudeerden daarvan profiteren. Er is vaker vast werk, op niveau. Hbo-studenten die bouwkunde en civiele techniek kiezen kunnen met hun diploma gelijk aan de slag."

Niet zo handig of technisch aangelegd? Dan is de zorg een slimme keuze. De verwachte groei van de werkgelegenheid in de zorgsector bedraagt gemiddeld 3,1 procent per jaar. De overheid verwacht 2,1 miljard euro te investeren in verpleeghuizen tijdens de komende regeerperiode. Van Smoorenburg: "Verpleegkunde, verloskunde, mondzorg en optometrie - allemaal opleidingen waarbij je erg veel kans hebt op een baan."

Het is studenten hun goed recht om te kiezen wat ze leuk vinden, maar het is wel belangrijk dat dolende schoolverlaters weten waar ze aan beginnen, aldus Smoorenburg.