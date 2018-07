Regelmatig leeftijdsdiscriminatie in vacatures

Vacatures die om jonge medewerkers vragen, schrikken oudere werkzoekenden af en daardoor solliciteren zij niet of minder snel op een functie.

Het onderzoek werd gedaan bij 1,8 miljoen online vacatures. Volgens het College voor de Rechten van de Mens is het effect van een leeftijdseis in een vacature groot. Bij de beslissing om te solliciteren weegt een leeftijdseis zwaarder dan het salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar.

Oudere werkzoekenden hebben het op de arbeidsmarkt zwaarder dan jongeren, want ze zijn vaker langdurig werkloos en hebben een kleinere kans op het vinden van een baan. In 2017 was ruim 60 procent van de langdurig werklozen ouder dan 45 jaar.

Leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden, zowel direct als indirect. Wanneer in het onderscheid een cijfermatige verwijzing naar leeftijd wordt gemaakt ('je bent maximaal 35 jaar'), of woorden als 'jong' en 'oud' worden gebruikt, dan is er sprake van directe leeftijdsdiscriminatie.

Wanneer naar een 'schoolverlater' gevraagd wordt, kan er sprake zijn van indirecte leeftijdsdiscriminatie, stelt de toezichthouder.

Om tafel

Het College sprak de afgelopen maanden met twaalf organisaties die voor 40 procent van de vacatures met leeftijdsdiscriminatie verantwoordelijk zijn. Zij moeten dit probleem aanpakken, vindt de mensenrechtenorganisatie.

"Een jonge kandidaat zoeken is nog te vanzelfsprekend en het benadelen van oudere sollicitanten is alom geaccepteerd. Dit moet anders", aldus het College.