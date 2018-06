Bedrijven die zich inzetten halen streven aantal vrouwen in de top

Uit de Monitor Talent naar de Top 2017 laten de 262 organisaties, die zich overduidelijk aan de afspraken (Charter Talent naar de Top) hebben gecommitteerd, zien dat het streefpercentage van minstens 30 procent vrouw mogelijk is.

Vorig jaar voldeed twee derde van de charterbedrijven aan het wettelijk streefcijfer voor de raad van commissarissen. Bijna de helft van de 262 lukte het om ook in het bestuur de beoogde diversiteit te realiseren.

Caroline Princen, voorzitter van de commissie, erkent dat het een proces van de lange adem is. ''Maar het kan wel. Dat laten de ondertekenaars zien."

Het aandeel vrouwen in de top steeg vorig jaar naar 23,6 procent van 22,2 procent een jaar eerder. Daarmee zet de stijging mondjesmaat door. Net als de voorgaande jaren zijn vrouwen in de top het best vertegenwoordigd bij werkgevers- en werknemersorganisaties, gevolgd door woningcorporaties. De sector consultancy en organisatie/HR presteert qua diversiteit het minst.

Quotum

In de aanbevelingen stelt de commissie dat het Charter zich heeft bewezen. Daarom zouden meer bedrijven zich daar aan moeten binden. Met een verplicht quotum moeten met name bedrijven en organisaties die geen stappen zetten in diversiteit worden gestimuleerd.

Om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven en andere organisaties te krijgen, lijkt een wettelijk quotum onafwendbaar, volgens Princen.

De woorden van Princen sluiten aan bij die van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) die de vorderingen van het bedrijfsleven eerder dit jaar op basis van een ander onderzoek ''om te huilen'' vond. Ze zei in maart van dit jaar ''stevige maatregelen" te overwegen.