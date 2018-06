Akkoord over loonsverhoging 170.000 winkelmedewerkers

In de nieuwe cao stijgen de lonen van de circa 170.000 medewerkers in de non-foodsector vanaf 1 juli met 1,03 procent. Tussen 2018 en 2021 worden de lonen in vijf stappen verder verhoogd, telkens met hetzelfde percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt.

Naast een hoger loon, zijn de bonden en werkgevers het ook eens geworden over een persoonlijk opleidingsbudget. Verder krijgen winkelmedewerkers eerder duidelijkheid over hun rooster en hebben ze het recht iedere maand een zaterdag of zondag vrij te nemen.

De nieuwe cao geldt onder meer voor sport-, kleding- en woonwinkels. Ook tuincentra en grootwinkelbedrijven zijn aangesloten.

De FNV is naar eigen zeggen niet uitgenodigd voor de cao-gesprekken. De grootste vakbond van Nederland eiste een loonsverhoging van 3,5 en vindt het huidige akkoord maar niets.

De bond wijst erop dat de loonstijgingen alleen gelden voor medewerkers die nog niet in hun maximale schaal zitten. Daarnaast hekelt de FNV dat uitzendkrachten niet zijn meegenomen in de cao-onderhandelingen.