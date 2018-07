Op zoek naar vakantiewerk? Hier moet je op letten

"Er staan meer dan 3.600 vacatures open voor schoonmakers, en bijna 3.000 in de detailhandel", vertelt Bart van Krimpen van uitzendorganisatie Randstad. 71 procent van de jongeren tussen de 13 en 29 jaar deed in 2017 vakantiewerk, bleek eerder uit onderzoek van FNV.

Jongerenrecruiter YoungCapital onderzocht afgelopen juni de motivatie van jongeren om in hun vakantie aan het werk te gaan. Een goed salaris, zegt 61 procent, gevolgd door nieuwe vrienden maken (29 procent). Ervaring opdoen voor een toekomstige carrière staat op de derde plek met slechts 11 procent.

Geld verdienen dus, maar welke vakantiebanen leveren het meeste op? Zwartwerken is voor veel jongeren aantrekkelijk, omdat je er meer geld aan overhoudt. Verder heeft zwartwerken alleen maar nadelen: het is wettelijk verboden om zonder contract aan het werk te gaan en je bent niet verzekerd als je een ongeluk krijgt op je werk of als je ziek wordt. Je baas kan een boete krijgen en je kunt je baantje zo weer kwijtraken.

Als je wel een contract hebt, moet je werkgever zich houden aan loonafspraken. Het minimumuurloon voor zestienjarigen ligt per 1 juli 2018 op 3,53 euro per uur op basis van een 36-urige werkweek. De loonafspraken zijn vastgelegd in de cao’s en kunnen per bedrijfstak een stuk hoger uitvallen.

Het bruto uurloon is vastgesteld in de cao schoonmaak komt neer op 6,07 euro per uur voor zestienjarigen, maar als je als tijdelijke vakantiekracht werkt, komt daar nog eens 8 procent bovenop. Zo kom je als schoonmaker op een uurloon van zo’n 6,60 euro.

Fooien en bonussen

Lekker buiten zijn in de zomer en goed verdienen? Op de fiets door je eigen stad maaltijden aan huis bezorgen verdient zo'n 10 euro per uur en mag je doen vanaf achttien jaar. Maar werk je via een uitzendbureau, zoals Randstad, dan kun je al bezorgen vanaf zestien jaar. Fooien mag je zelf houden en zo kan het uurloon flink oplopen. Randstad leent je zelfs een e-bike voor de bezorging.

"Hoi, ik zal me even voorstellen." Wie zo op straat wordt aangesproken, weet gelijk hoe laat het is; je wordt overgehaald om maandelijks te doneren aan een goed doel. Deze promotiewerkers verdienen gemiddeld zo’n 4 euro per uur, maar als ze iemand donateur maken van het doel dat ze promoten, komt daar een bonus van 20 euro per donateur bovenop. Zo kun je in één dag behoorlijk wat geld verdienen, maar dan moet je wel wat overredingskracht en charmes in huis hebben.

Met de klassieke krantenwijk verdient een zestienjarige gemiddeld zo'n 6 euro per uur. Maar even goed rondkijken kan meer geld opleveren. Bij Sandd bijvoorbeeld mag je zelf je uren indelen en het postbedrijf betaalt je ongeacht je leeftijd 9,20 euro per uur, plus een bijdrage voor het gebruik van je mobiele telefoon.

Kantoorleven

Je kunt al jong beginnen met een kantoorleven. Cijfers invoeren, kopietjes maken en de telefoon opnemen; niet erg zomers, maar wel lucratief. Dennis Maaijen van studentenuitzendbureau Eager People: "In deze branche zien wij het meeste werk voor jongeren, vooral in juni als bedrijven bezig zijn met hun zomerplanning. Het uurloon is natuurlijk afhankelijk van de klant. Het begint bij 8 euro, maar kan oplopen tot wel 15 euro per uur."

Wie snel veel geld wil verdienen, moet over bijzondere skills beschikken. Andreas Paulusma is zeventien jaar en werkt al sinds zijn zestiende als zelfstandig ondernemer. Vorig jaar schreef zijn vader hem in bij de Kamer van Koophandel als virtual currency-adviseur en geeft hij online gokbedrijven advies over cryptovaluta's.

Zijn baan combineren met het eindexamen was pittig, vertelt Andreas. "Ik heb mijn vwo-diploma gehaald met minimale inspanning en ik pokerde daarnaast een paar uur per dag online. Maar toen ik mijn profielwerkstuk moest presenteren, was het wel stressen, want juist toen begon de waarde van mijn bitcoins te dalen. Ontzettend vervelend." Met zijn bedrijf verdient Andreas zo’n 6.000 euro per maand. "Ik betaal zelf mijn boodschappen en mijn ouders krijgen geen kinderbijslag meer."

Soapie worden

Sven Berkvens (16) werkte drie jaar als schoonmaker in een hotel en verdiende op zijn dertiende 2,80 euro per uur. "Daar had ik geluk mee, want mijn moeder werkte in hetzelfde hotel." Hij heeft dit jaar het zomerbaantje van zijn leven gevonden: figurant bij de populaire jongerensoap Brugklas.

Sven: "Het is superleuk. Ik zag een oproep op Instagram en ik dacht: waarom niet? Ik wil later graag acteur worden. Je wordt uitgekozen op je uiterlijk, dus ik had geluk." Met een draaidag van acht uur verdient hij 30 euro. "Daar ben ik hartstikke tevreden mee. Vooral nu ik een OV-jaarkaart voor studenten heb, want daarvoor moest ik zelf bijlappen. Ze betalen bij Brugklas jammer genoeg geen reiskostenvergoeding."