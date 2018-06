'Veel bouwbedrijven werken door tijdens bouwvak'

Financieel directeur Peter Zents van Ten Brinke Groep merkt dat bouwbedrijven het steeds vaker zonde vinden dat het werk zo lang stilligt. "Zeker nu de orderportefeuilles zo vol zitten, realiseren bedrijven zich dat het een hele mooie tijd is om geld te verdienen."

Vakbond FNV pleit al jaren voor het loslaten van de traditionele bouwvak, omdat die volgens de vakbond niet langer van deze tijd is.

"We zijn geen voorstander van vaste vakantieperiodes", zegt een woordvoerder tegen Het Financieele Dagblad. De bouwvak is niet meer verplicht sinds 1981, maar de gewoonte zit er bij veel werkgevers diep in. "Ons gevoel is dat de flexibiliteit de laatste tien jaar iets is toegenomen, maar minder dan je zou willen", volgens de FNV-woordvoerder.