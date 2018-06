Werk voor uitzendkrachten neemt toe met 7 procent

Het aantal uren waarin uitzendkrachten in deze periode werden ingezet, is toegenomen met 7 procent en de omzet steeg met 12 procent in vergelijking met vorig jaar, meldt brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dinsdag.

In de industrie was er 11 procent meer werk voor uitzendpersoneel. In de administratieve sector was er een groei van 1 procent in vergelijking met het jaar ervoor en in de technische sector steeg de vraag naar tijdelijke krachten met 7 procent.