Deliveroo in Spanje berispt om schijnzelfstandigheid bezorgers

Volgens de ontslagen bezorger had hij recht op dezelfde ontslagvergoeding als vaste werknemers van Roofoods Spain, de Spaanse dochter van Deliveroo. De rechter gaf hem daarin gelijk.

Volgens de uitspraak kenmerkt de arbeidsrelatie tussen het bedrijf en zijn bezorgers zich door ''een zekere mate van afhankelijkheid''. Tegen het vonnis is nog beroep mogelijk.

Het is de eerste keer dat een Spaanse rechter zich uitspreekt over de arbeidsverhoudingen tussen Deliveroo en zijn bezorgers. Volgens de Spaanse krant El País lopen er nog vergelijkbare zaken, onder meer in Barcelona.

Ook in Nederland speelt de discussie of Deliveroo-bezorgers echt zelfstandigen zijn of eigenlijk schijnzelfstandigen. Sinds februari dit jaar werkt het bedrijf formeel alleen nog met zzp'ers.

Bezorgers die eerder bij Deliveroo in dienst waren, werden verplicht als zelfstandige te gaan werken. Dat heeft in Nederland geleid tot rechtszaken en een staking. Ook de Tweede Kamer volgt de verzelfstandigingsoperatie kritisch.