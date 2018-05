Rechter draait ontslag loslippige croupier Holland Casino terug

De 44-jarige man werd in januari dit jaar op staande voet ontslagen na een klacht van een bezoeker van het casino. Over die man gingen op zijn werk verhalen rond over zijn gokgedrag en hij zei dat die afkomstig waren van de casinomedewerker.

De croupier, een kennis van de klant, gaf volgens de rechterlijke uitspraak onmiddellijk toe dat hij inderdaad de bron van de verhalen was. Hij had zijn broer verteld over de bedragen die de klant in het casino op tafel legde; die broer is op zijn beurt een collega van de man.

De rechter vindt het wel kwalijk dat de croupier zijn mond voorbij heeft gepraat, maar tekent daar wel bij aan dat dit een eenmalige gebeurtenis was. Daarbij wordt meegewogen dat hij zijn fout meteen heeft erkend heeft en ook dat hij op dat moment al bijna twintig jaar voor het casino werkte.

Holland Casino had volgens de uitspraak ook voor een wat minder zware sanctie dan ontslag kunnen kiezen. Het casino moet de man weer laten werken en hem zijn achterstallige loon sinds januari terugbetalen.